Правозащитник Ионов потребовал признать нежелательной в РФ деятельность организации ICIJ

«Мы подготовили и направили в прокуратуру обращение о признании в России нежелательной деятельности организации International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Она связана с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP). Мы требуем признать нежелательной работу двух юридических лиц, подконтрольных OCCRP, и одного, подконтрольного ICIJ», — сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Ионова, ICIJ выпускает расследования, в основе которых лежат «сливы» информации от американских спецслужб. «От России членами журналистского консорциума являются иноагенты и по совместительству владельцы американского НКО Роман Анин и Роман Шлейнов (www.icij.org/journalists), а также сочувствующая им Евгения Альбац (журналист и политолог). Из СМИ с консорциумом официально сотрудничает «Новая газета», — утверждает Ионов.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — это объединение СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями в Восточной Европе, Средней Азии, Латинской Америке, Африке и на Кавказе. Основную часть финансирования организация получает от Агентства США по международному развитию (USAID). 15 сентября 2021 года стало известно, что OCCRP прекращает свою деятельность в России.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).