Правозащитники попросили Путина смягчить закон об иноагентах. Он не стал ничего обещать

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился на обсуждение закона об иностранных агентах с профессиональным сообществом. Но конкретных обещаний давать не стал.

В самом конце двухчасового заседания, которое проходило в онлайн-формате, вопрос о статусе иноагентов поднял главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он сказал, что закон об иноагентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа.

«Без всякого предупреждения выносится решение, что ты иноагент. Причем это делает минюст, который вообще не знает специфику работы СМИ. Наверное, имеет смысл, чтобы суд принимал это решение, и сначала выносил бы предупреждение, а уже в случае нарушений присваивал бы статус», — сказал он.

Гусев также отметил, что любое участие журналистов в международных мероприятиях теперь может грозить им внесением в реестр.

Путин в ответ сказал, что знает о такой проблеме, и согласился с тем, что документ следовало обсудить с профессиональным сообществом. Однако никаких конкретных обещаний давать он не стал.

«Но вы же знаете, как к нашим СМИ относятся за границей: их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. [...] Нам нужно обеспечить и свободу слова и, в известной степени, неприкосновенность людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы. Без всякого сомнения. Нам только нужно защитить себя от возможного внешнего вмешательства в наши внутренние дела со стороны. [...] Это такая тонкая работа, и тут надо действовать аккуратно», — сказал Путин.

«Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению», — добавил он.