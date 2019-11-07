Правозащитники включили Россию в список стран с «несвободным интернетом»

Россия вошла в перечень стран с «несвободным интернетом», говорится в новом отчете «Свобода в сети 2019» международной правозащитной организации Freedom House.

Согласно этому документу, РФ набрала 31 балл из 100 возможных. Страной с «несвободным интернетом» также признали Белоруссию с 35 баллами.

Из постсоветских стран правозащитники также обнаружили проблемы в плане свободы интернета в Азербайджане (39 баллов), Казахстане (32 балла) и Узбекистане (26 баллов). «Частично свободными» Freedom House признала Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл), «свободными» — Армению (76 баллов), Грузию (75 баллов) и Эстонию (94 балла).

Страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидером же рейтинга стала Исландия, набравшая 95 баллов.

Рейтинг «Свобода в сети» международной правозащитной организации Freedom House охватывает 65 стран, на которые приходятся 87 % мировых пользователей сети. Информация, включенная в последний отчет, охватывает период с июня 2018 года по май 2019 года.

1 ноября в России вступил в силу пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете). Правозащитная организация «Репортеры без границ» раскритиковала новый закон, назвав его «опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией».

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