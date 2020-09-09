Предлагаем образ идеальной сети пабликов для издания в небольшом городе

В наших медиаразборах мы часто говорим, что лучше сосредоточить свои усилия на нескольких аккаунтах в социальных сетях, чем пытаться объять все платформы разом. В этом есть своя правда, но редакция неизбежно сталкивается с проблемой, как выстроить контентную политику: то ли публиковать все новости с сайта, то ли делать что-то специальное для соцсети, то ли привлекать пользовательский контент. При этом редакция перепрыгивает с темы на тему, с проекта на проект, а концепция общественно-политического издания на площадке соцсети выходит слишком перегруженной для людей, которые просто пришли узнать, что нового в родном районе или городке. В поисках интересных решений ЖУРНАЛИСТ наткнулся на газету «Верещагинский вестник» Пермского края, которая внутри одной социальной сети диверсифицировала свои площадки!

Если посмотреть любую статистику, будь то самые популярные паблики среди аудитории или самые дорогие паблики на бирже аккаунтов, то мы увидим, что нишевые будут в топе рейтинга. Доминируют в них, конечно, развлекательные, но узкие интересы идут ноздря в ноздрю с ними. Мы уже рассматривали примеры СМИ, которые в разных социальных сетях окучивают разные тематические аудитории. «Верещагинский вестник» решил свои силы сосредоточить на «ВКонтакте» и для каждого проекта создает отдельную группу. Исполнение идеи не всегда успешно, а потому попробуем предложить образ идеальной сети пабликов для издания в небольшом городе.

ГЛАВНЫЙ ПАБЛИК — ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

У нашего медиагероя это официальная группа газеты, которая держит руку на пульсе происходящего в городе с населением в 21,5 тысячи человек. Собственно, половина города и состоит в этом сообществе.