Председатель Госдумы пообещал законы, защищающие СМИ от блокировки в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал новые законы, которые, по его словам, защитят российские СМИ от блокировки их публикаций в соцсетях.

Причиной таких мер стала блокировка публикаций в Facebook. Ранее он заблокировал доступ к публикациям РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», ТАСС и других СМИ, в которых писали о задержании возможных сторонников украинских радикалов в Воронеже. Материалы составлены на основе пресс-релиза ФСБ. Причина блокировки в том, что Facebook посчитал публикации недостоверными. Роскомнадзор в свою очередь потребовал разблокировать материалы.

Володин обвинил Facebook в нарушении права пользователей на получение информации. Депутаты нижней палаты предложат решения, которые в будущем не допустят подобной истории в отношении российских СМИ. Председатель Госдумы обозначил одной из главных задач обеспечение цифрового суверенитета.

Если Госдума разработает меры по воздействию на соцсети, вряд ли это скажется на российских пользователях, об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» IT-журналист, главный редактор сайта Vilianov.com Сергей Вильянов: «Самое худшее, что может произойти, это какие-то сети заблокируют. Но мне кажется, что до этого не дойдет. Это крайний шаг, и он, как показывает практика, не очень эффективен. То есть соцсети или какой-то ресурс, когда он оказывается заблокирован. Во-первых, у него всегда есть какие-то возможности обойти эти ограничения, а, во-вторых, это вызывает очень тяжелую реакция как со стороны сообщества внутри страны, так и за ее пределами. Я не думаю, что до каких-то блокировок дело дойдет».