Председатель Союза журналистов: СМИ-иноагенты могут освещать выборы

Русская служба Би-би-си обращала внимание, что по закону можно запретить иноагентам рассказывать о выборах. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, назвал эту информацию «вбросом». По словам Соловьева, юристы Союза журналистов изучали закон, и таких правил в нем нет: «С вероятностью 99 % после общения с юристами становится понятно, что все-таки все СМИ, даже признанные иноагентами, выборы освещать смогут».

Владимир Соловьев прокомментировал новость от Би-би-си: «Если бы это было так, то это было бы действительно ограничение на свободу слова и ограничение свободы информации, но в данном случае это можно расценивать как вброс, который произошел сегодня, по-моему, со стороны Би-би-си».

20 августа телеканал «Дождь» и юридическое лицо издания «Важные истории» Istories fonds были признаны иностранными агентами. По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, телеканал обжалует это решение.