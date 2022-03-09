Председатель СЖР: после острой фазы многие иностранные СМИ вернутся к работе в России

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв выразил мнение, что после завершения острой фазы и после начала восстановления нормальной жизни многие иностранные СМИ возобновят свою работу в России.

В субботу, 5 марта, стало известно, что американские телеканалы CBS News и ABC News и агентство Bloomberg объявили о прекращении работы в России.

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС ранее заявила, что временно прекращает деятельность в России.

Соловьёв рассказал, что он более 30 лет работал как журналист-международник на основных каналах страны. Он предполагает, что после завершения острой фазы, после начала восстановления нормальной жизни большинство иностранных ресурсов, которые заморозили свою работу, заняли выжидательную позицию, вернутся. «Потому что для многих из них российский информационный рынок, пространство РФ являются очень важными», — сказал Соловьёв.