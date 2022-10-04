Председателем петербургского отделения СЖР переизбрали Дмитрия Шериха

Дмитрий Шерих, главный редактор издания «Санкт-Петербургские ведомости», был переизбран на пост председателя петербургского отделения Союза журналистов России. Этот пост Шерих занимает с 2019 года, когда в Петербурге учредили отделение Союза журналистов России и утвердили его устав.

Делегатом петербургского отделения Союза журналистов избрали Александра Потехина, директора Санкт-Петербургского центра ТАСС. 29 октября Потехин и Шерих отправятся в Москву — на предстоящий съезд Союза журналистов России.

В этом году из семнадцати членов петербургского отделения пять вошли в его состав впервые. Среди них: Анатолий Аграфенин, Александр Анучкин, Елена Ворожева, Людмила Громова, Владимир Гронский, Анжелика Гурская, Алина Клименко, Сергей Компанийченко, Татьяна Мартыненко, Михаил Михайличенко, Камилла Нигматуллина, Игорь Павловский, Ольга Разина, Александр Селезнев, Игорь Страхов, Михаил Трофименков, Наталия Шелудько.

Совет по журналистскому образованию возглавила заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор раздела «Образование» в журнале «Журналист», Камилла Нигматуллина.

Состав руководящих органов петербургского отделения утвердили на предстоящие пять лет.