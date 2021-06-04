Представитель МИД прокомментировала закрытие VTimes

Во время бизнес-завтрака «Иносми-иноагенты в России» на ПМЭФ официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала закрытие VTimes (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Марианна Минскер с RTVI задала вопрос по поводу VTimes, на что Захарова ответила, что это «чисто финансовый вопрос» и без законодательства об «иноагентах» «ситуация была бы намного хуже».

«Мы только что за этим столом говорили, что, к сожалению, это факт жизни, что нет совершенных законов. И мы с этого и начали, что, к сожалению, мы вынуждены сталкиваться с какой-то реинкарнацией анахронизмов. Но мы вынуждены это делать, в том числе для того, чтобы защищать и своих журналистов, и свое информационное пространство» – сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что закрытие издание – вопрос финансирования и спонсоров, а не ограничений от государства: «Они могут работать спокойно, это вопрос к спонсорам. Позвоните спонсорам — и вы поймете технологию того, как спонсоры сначала поддерживают какое-то СМИ, а потом не поддерживают».