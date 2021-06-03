Представитель ОБСЕ призвала власти Белоруссии освободить журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала власти Белоруссии освободить всех журналистов и других сотрудников СМИ, задержанных или осужденных в стране. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении организации.

«Это систематическое подавление [прав] журналистов и других работников СМИ является грубым нарушением обязательств ОБСЕ, связанных со свободой слова и свободой СМИ, которые Белоруссия добровольно обязалась выполнять как государство — участник организации»,— обратилась Рибейру к главе МИД республики Владимиру Макею.

В заявлении содержится призыв освободить Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, а также других журналистов и работников СМИ, большинство из которых были задержаны, по словам представителя ОБСЕ, «за репортажи о публичных мероприятиях и других политических событиях в стране».

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно освободить Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу, которые были арестованы после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, а также провести «независимое и непредвзятое расследование» обстоятельств инцидента с этим лайнером.