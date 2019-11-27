Представители более 55 регионов РФ приняли участие в III Медиафоруме этнических и региональных СМИ

Завершился III Медиафорум этнических и региональных средств массовой информации. Он состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве 25 ноября.

Мероприятие посетили более 350 участников из 57 регионов России, в том числе 200 представителей СМИ из 151 федеральных и региональных информационных агентств, печатных изданий, радиостанций и телевизионных компаний.

На пленарном заседании форума выступили руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, декан факультета журналистки МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, директор Московского дома национальностей Владимир Тарасов и многие другие. Участники заседания обсудили этнический аспект реабилитации понятия патриотизма в современных медиа.

Работа форума была поделена на три тематические площадки. Посетители дискуссионных площадок поговорили об отличии регионального патриотизма от местечкового национализма, освещении патриотической тематики в детских и молодежных СМИ, а также о патриотизме в блогосфере и соцсетях.