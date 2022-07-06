Преимущества оформления кредита под залог недвижимости

В ситуации, когда недостаточно денег на покупку неотложных вещей, можно обратиться в банк и взять потребительский кредит. Если необходима более крупная сумма, может потребоваться залог. В качестве обеспечения заемщик может предоставить имеющуюся у него квартиру. В банке кредит под залог недвижимости можно получить без справок о доходах. Для этого не нужно посещать офис финансового учреждения. Все этапы оформления проводятся в дистанционном формате.

ДЛЯ ЧЕГО ОФОРМЛЯТЬ ЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ?

Кредит с обеспечением будет также выгоден, если требуется увеличить срок займа или снизить процентную ставку. С помощью залогового имущества можно уменьшить сумму ежемесячных платежей по кредиту. Кроме банка, заемщик может взять деньги в долг у частных инвесторов. Они не проверяют кредитную историю клиента и его платежеспособность. Основным условием выдачи займа является оценочная стоимость жилья, но переплата при этом может составлять более чем в 2 раза. При обращении в финансовое учреждение клиенту предоставляются гибкие условия погашения кредита в соответствие с его возможностями при минимальном количестве документов.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ:

• Наличие гражданства РФ;

• Соответствие возрасту от 18 до 70 лет;

• Наличие постоянной регистрации в РФ;

• Документы на собственность квартиры.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Перед оформлением кредита в финансовом учреждении, клиенту необходимо ознакомиться с условиями договора. В качестве залога банк рассматривает квартиры в многоэтажных домах, секции в танхаусах или дома. Недвижимое имущество должно находиться на территории Российской Федерации. Согласно условиям кредитования, заемщик может не быть собственником квартиры или дома. В таком случае от владельца недвижимости потребуется письменное согласие на совершение сделки. При этом квартира не должна быть в залоге или подлежать сносу.

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ?

Для оформления кредита необходимо зайти на сайт банка и заполнить электронную заявку. В ней следует указать личные данные, контактную информацию и желаемую сумму кредита. После рассмотрения заявки сотрудник финансового учреждения связывается с клиентом по телефону и назначает встречу для доставки карты для кредита и подписания договора. Затем специалистами банка проводится регистрация залогового имущества и оплата госпошлины, после чего заемщику будет доступна вся сумма денежных средств.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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