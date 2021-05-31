Премия «Медиана» станет ежегодной

На этой неделе в Красногорске подвели итоги первого творческого конкурса для журналистов и блогеров, учреждённого губернатором Московской области Андреем Воробьевым для поддержки талантливых авторов, освещающих актуальные для жителей Подмосковья проблемы. Призовой фонд премии «Медиана» составил 3 млн рублей.

Главное условие конкурса – все материалы должны быть связаны с Московской областью, иметь социальную значимость.

На соискание премии было подано около 500 заявок. Из этого большого списка 15 лучших работ выбрала экспертная комиссия, которую возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Учитывались достоверность, выразительность, оригинальность решения, глубина раскрытия темы в материалах.

Заслуженные награды победителям премии вручали именитые журналисты.

«Больше всего в нашей профессии нравится то, что мы можем не только рассказывать, но влиять на события, способствовать тому, чтобы была восстановлена справедливость», – сказала на церемонии вручения Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня».

Лауреатами премии «Медиана» стали блогер из Наро-Фоминского округа Егор Баев, корреспондент дирекции новостей телеканала «360» Людмила Александрова, журналистка газеты «Факт» из Балашихи Виктория Яншина, корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко, обозреватель газеты «Коммерсант» Иван Буранов, корреспондент телеканала «Россия 24» Дарья Галиева, главный редактор проекта «МК в Серпухове» Яна Киблицки, фотокорреспондент ТАСС Гавриил Григоров, редактор «РБК+» Аделя Фатехова, автор проекта «ДНО» из Орехово-Зуева Максим Кирюнин.

Также премией были отмечены специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Попсуйко, директор Егорьевского телевидения Людмила Савинкина, заместитель главного редактора РИЦ Эльвира Морсикаева, журналист «Российской газеты» Ирина Рыбникова, обозреватель отдела «Подмосковье» МК Елена Березина.

Победители получили премию в размере 200 тысяч рублей.

Заместитель главного редактора РИАМО, руководитель мультимедийного проекта «Путь-дорога» Елена Богдашкина награждена специальным призом Союза журналистов России.

Обладателями специального приза экспертного совета премии «Википедия.ру» стали директор Щёлковского информационного агентства Юрий Поздняков, директор Рузского информационного агентства Ирина Кулакова и директор издательского дома «Подмосковье» Сергей Герасименко. Лучшей муниципальной пресс-службой признали коллектив из Солнечногорска.

Сбор заявок от соискателей следующей «Медианы» начнется в ноябре 2021 года. Следите за анонсами на официальной странице Премии mosreg.ru/mediana и в соцсетях пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области instagram.ru/press__mo.