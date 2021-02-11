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Конкурсы

Премия «Профессия — журналист» открывает прием работ

Фев 11, 2021

Премия «Профессия – журналист» открывает приём работ, опубликованных с 15 октября 2020 по 15 октября 2021.

Премию присуждает за текстовые, видео-, фотоматериалы, опубликованные в СМИ – печатных, электронных, радио и ТВ, социальных сетях, YouTube и других источниках. Подать заявку можно по ссылке. Один автор может подавать неограниченное количество работ.

В этом году премия присуждается в восьми номинациях:

•   Расследование;

•   История / Репортаж;

•   Интервью / Портрет;

•   Высказывание;

•   Страна;

•   Видеосюжет;

•   Документальный фильм;

•   Мультимедиа / Подкаст.

Номинантов премии отбирает экспертный совет. В него входят Ирина Петровская֪ — обозреватель «Новой газеты», Юлия Мучник — журналист радио «Свобода», Василий Гатов — медиааналитик. Победителей в номинациях  жюри определит тайным голосованием.

Источник: Лениздат
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