Премия «Профессия — журналист» открывает прием работ

Премия «Профессия – журналист» открывает приём работ, опубликованных с 15 октября 2020 по 15 октября 2021.

Премию присуждает за текстовые, видео-, фотоматериалы, опубликованные в СМИ – печатных, электронных, радио и ТВ, социальных сетях, YouTube и других источниках. Подать заявку можно по ссылке. Один автор может подавать неограниченное количество работ.

В этом году премия присуждается в восьми номинациях:

• Расследование;

• История / Репортаж;

• Интервью / Портрет;

• Высказывание;

• Страна;

• Видеосюжет;

• Документальный фильм;

• Мультимедиа / Подкаст.

Номинантов премии отбирает экспертный совет. В него входят Ирина Петровская֪ — обозреватель «Новой газеты», Юлия Мучник — журналист радио «Свобода», Василий Гатов — медиааналитик. Победителей в номинациях жюри определит тайным голосованием.