Премию «Эмми» получило интервью нью-йоркского архиепископа

Победителем телевизионной премии «Эмми» стало интервью нью-йоркского архиепископа для CNN, трансляция церемонии вручения награды велась на YouTube-канале премии.

Ранее стало известно, что интервью Криса Уоллеса с Путиным номинировано на «Эмми» в категории «Выдающееся эфирное интервью». Это стало первой номинацией на престижную награду Национальной академии телевизионного искусства и науки для телеканала Fox News за всю историю его существования. Интервью было взято сразу после первой полноформатной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года и показано в записи в тот же день. Сам Уоллес, анонсируя интервью, рассказал, что его общение с российским лидером проходило в посольстве РФ в Хельсинки и продолжалось около 35 минут. Он назвал его «одним из самых выдающихся интервью», которые ему приходилось брать.

Победителем в этой категории стало интервью архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, взятое Кристиан Аманпур для CNN International.

Также за статуэтку боролись два интервью телеканала MSNBC: бывшего директора национальной разведки США Дэна Коутса и программа, посвященная «разделенным семьям» мигрантов. Телеканал CNN брал интервью у ушедшего в отставку полицейского, который охранял школу во Флориде, где в феврале 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек.

Кроме того, премию не удалось получить интервью телеканала ABC, посвященному Национальной стрелковой ассоциации, которая была признана «террористической» организацией, и стрельбе в Паркланде.

Американскую телевизионную премию «Эмми» присуждает Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences). Награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране, ее судьбу определяют около 25 тысяч членов телеакадемии. Победители получают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, это олицетворяет единство науки и искусства.