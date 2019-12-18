ЖУРНАЛИСТ дарит книгу

В преддверии Нового года ЖУРНАЛИСТ дарит вам справочно-энциклопедическое издание «Журналисты России. XX-XXI век». Издание, выпущенное в 2013 году, собрало под своей обложкой более чем 10 тысяч имен отечественных журналистов прошлого и начавшегося столетия. Книга выпущена Издательским домом «Журналист» при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

За короткими строчками биографий редакторов, издателей, обозревателей, спецкоров, репортеров и публицистов встает история отечественной журналистики. История профессии, отразившая все перипетии страны с ее взлетами, победами, трагедиями, политическими, экономическими и социальными экспериментами.

На страницах этой книги соседствуют журналисты самых разных взглядов — «красные» и «белые», «либералы» и «консерваторы», «государственники» и «оппозиционеры». В книгу включены имена журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и незаконно репрессированных во время сталинщины. Задача энциклопедии — вспомнить и назвать всех тех, кто создавал и создает многоэтажное здание российской журналистики.