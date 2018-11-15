Путин отметил вклад Союза журналистов в решение общенациональных задач

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Союза журналистов России в укрепление взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент добавил, что в России профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием, поскольку о ключевых событиях все узнают в первую очередь из СМИ. По мнению Путина, именно СМИ во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение:
В этой связи отмечу серьезную роль Союза журналистов в деле консолидации отечественного профессионального сообщества, формирования ответственной гражданской позиции СМИ, корпоративной этики, культуры честной, объективной журналистики. И конечно, значим ваш вклад в совершенствование законодательной базы медийного рынка, укрепление конструктивного взаимодействия средств массовой информации и государства в решении общенациональных задач.
Источник: РИА Новости