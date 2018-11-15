Путин отметил вклад Союза журналистов в решение общенациональных задач

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Союза журналистов России в укрепление взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент добавил, что в России профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием, поскольку о ключевых событиях все узнают в первую очередь из СМИ. По мнению Путина, именно СМИ во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение: