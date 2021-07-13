Пресс-центр Еврокомиссии впервые возобновит свою работу после начала пандемии

С 14 июля Еврокомиссия вновь откроет двери пресс-зала для журналистов. Доступ будет происходить с условием предварительной регистрации.

«Мы создаем систему регистрации журналистов на пресс-конференции, на которые наверняка многие из вас захотят попасть. Эта система будет работать по принципу «кто раньше обратился», сегодня можно регистрироваться на пресс-мероприятия, которые пройдут 14 июля», — рассказал ТАСС представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, что с марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19 Еврокомиссия работала в удалённом режиме, за исключением отдельных мероприятий. «Поэтапное открытие пресс-центра Еврокомиссии должно ознаменовать частичное возвращение институтов ЕС к нормальной работе» — пишет ТАСС.