В Якутии откроется детский экологический пресс-центр

Детский экологический пресс-центр откроется в Якутии при поддержке Общественной палаты РФ и экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики). Об этом сообщил эксперт центра ПОРА, доцент РАНХиГС Александр Воротников:

Проект детских экологических пресс-центров имеет огромное значение для сохранения экологии Арктики. В современном мире крайне важно уделять внимание экологическому образованию детей, так как именно через подрастающее поколение появляется возможность сохранить уникальную экосистему Арктики. Проект позволит вырастить новое поколение профессиональных журналистов-экологов, которые будут понимать неразрывную связь человека и окружающей среды и сумеют грамотно освещать в СМИ вопросы экологии.

Он добавил, что в рабочую группу по реализации проекта войдут детская телерадиоакадемия «Полярная звезда», представители региональных министерств, Северо-Восточного федерального университета и представители экологических организаций республики.

По словам эксперта, благодаря совместному проекту Общественной палаты РФ и центра ПОРА открываются экопресс- центры в городах арктической зоны России. В проекте предусмотрены создание Федерального портала Детского экологического пресс-центра, который объединит общественные организации, работающие со школьниками, активистов-юных журналистов и экологов страны. В результате проекта планируется привлечь к участию 5000 детей и подростков, повысить уровень их знаний в журналистике и экологии, а также дать возможность получить реальный опыт подготовки журналистских материалов в экологической тематике.