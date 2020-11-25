Дистрибуция прессы в условиях пандемии

Следует отметить, что проблемы медиаотрасли свойственны не только нашей стране. Зарубежный опыт представляется аналогичным, коронавирус негативно сказался на печатной отрасли всего мира.

В условиях борьбы с пандемией коронавируса медиарынки в подавляющем большинстве зарубежных стран претерпели серьезную деформацию. Международная организация Distripress в канун своего юбилейного двадцатого конгресса опубликовала ряд материалов о тенденциях, сложившихся на различных континентах на рынках печатной продукции среди издателей и дистрибьюторов.

Надо иметь в виду, что Distripress уже много лет следит за тенденциями развития прессы по всему миру. Осенью, предваряя презентацию полного отчета об актуальных ключевых проблемах мирового рынка прессы и тенденциях его развития, международная организация подготовила материал Pulse update. Суть его в обобщении и анализе «фидбека», обратной связи от участников рынка по вопросам текущих торговых условий, возможностей и угроз. Distripress сознательно не указывает страны и названия компаний, когда приводит высказывания издателей и дистрибьюторов.

В материале говорится о том, что есть два основных фактора, отрицательно влияющих на многих издателей. Это падение доходов от рекламы и высокая конкуренция медиабрендов на рынке. В то же время отмечается, что у издателей сохраняется много возможностей для цифрового распространения контента и цифровой подписки на их продукцию, что является важным позитивным фактором.

В свою очередь, у распространителей возможностей меньше, чем у издателей, так как они зависимы от крупных игроков издательского рынка, находясь в нижней части цепочки поставок, но и у них есть свои преимущества, связанные с возможностью реализации наряду с печатной продукцией товаров категории FMCG. К примеру, они могут быстрее реализовывать стратегии вертикальной интеграции — через более тесное сотрудничество с ритейлерами и активную работу с потребителем (доставка на дом, ориентированные на потребителя веб-сайты, локализованные рекламные кампании и т.д.).

Самые ограниченные возможности, отмечается в материалах Distripress, сейчас у ритейлеров. Они являются, по сути, физически запертыми в рамках своих магазинов и зависят от государственных планов по борьбе с коронавирусом и от потребительских привычек.

Опрошенные участники европейского рынка прессы в большинстве своем поделились на две группы: те, кто с тревогой относится к происходящему на рынке, и те, кто настроен более оптимистично. Первые сосредоточены на сокращении расходов и преодолении убытков, вторые ждут обновления и «освежения» медиаиндустрии. Они надеются увидеть, как их конкуренты терпят неудачу. Однако эти участники рынка готовы к сотрудничеству даже со своими конкурентами, заинтересованы в диверсификации и в инвестициях.

Тем не менее сомнений нет в том, что медиаотрасль в целом станет меньше, компактнее, начнет эффективнее работать, легче адаптироваться к изменяющимся условиям. В то же время очевидно и то, что ряд компаний ожидает банкротство или слияние с более крупными предприятиями.

КТО-ТО ПАНИКУЕТ, КТО-ТО ПРОЦВЕТАЕТ

Общее впечатление участников европейского рынка также состоит в том, что, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, не так уж все плохо для медиаотрасли: импровизированные «обходные пути», которые искали на рынке во время пандемии, в частности, удаленная работа, являются ценным опытом.

Издатели делятся на три основные группы:

• те, кто привержен продажам прессы и работает с партнерами через активный и гибкий диалог;

• те, кто активно занимается переходом на цифровые платформы;

• те, кто паникует и не знает, что делать дальше.

В материале отмечается, что в некоторых странах стабильная и успешная деятельность крупных издателей, независимо от пандемии, обеспечивает сильную поддержку рынка прессы. В качестве примера того, как такие издатели могут повлиять на всю индустрию, приводятся компании Bauer в Австралии, TI Media в Великобритании. Также говорится о ситуации в Германии, где на рынке продаж прессы за счет его сплоченности создана позитивная издательская среда для развития и поддержки розничной цепочки поставок.

Вот одна из цитат, приведенных в материалах Distripress: «Продажи газет выходного дня у нас идут хорошо, так как люди приходят по выходным и покупают их, чего они не делают в течение рабочей недели, потому что работают из дома. Продажи журналов упали больше, чем продажи газет, из-за их большей зависимости от нескольких крупных уличных торговых точек и туристических центров».

Во время самоизоляции случались задержки выпусков, отмены тиражей, закрытия предприятий, но многие виды журналов процветали. Наиболее часто среди таких изданий упоминаются пресса из сегмента кроссвордов, сканвордов и головоломок, молодежных изданий, изданий для дома и глянцевых журналов. Новостные газеты и журналы продавались хаотично, были взлеты и падения. Хуже всех пришлось спортивным и новостным изданиям.

Продажи зарубежных изданий резко упали. Продажи местных — выросли в локальных торговых точках, но сократились продажи в магазинах с высоким трафиком.

Во время пандемии на падение продаж и увеличение расходов одновременно влияли следующие факторы: расходы на перевозку и логистику, социальное дистанцирование, карантинные меры в офисах и на складах, необходимость поддержки персонала, работающего на дому.

Продуктовые магазины, аптеки, многочисленные торговые точки и магазины товаров для дома — все они отмечали небольшое снижение или иногда даже рост печатной продукции. Продажи в аэропортах, книжных магазинах и специализированных каналах распространения прессы сократились более чем на 90%.

В материалах Distripress выражается надежда, что печать и впредь будет положительно восприниматься потребителями: читая печатное издание, они будут испытывать чувство облегчения после продолжительного потребления информации с электронного экрана во время карантина. Вот цитата о чтении из материала: «Согласно исследованиям, дополнительное время тратилось на чтение во время первой фазы самоизоляции. 68% потребителей ежедневно тратят на чтение ежедневной газеты на 30 минут больше, и столько же времени тратят на чтение печатных журналов 70% потребителей».

«Мы не относимся к будущему отрицательно, но мы ожидаем, что в нашей отрасли будет меньше игроков во всей цепочке поставок. Это открывает много возможностей на рынке», — говорят участники опроса.

Большинству участников рынка удалось сохранить запасы газетно-журнальной продукции и ее доступность на очень высоком уровне. С точки зрения изменений в цепочке поставок рынок делится на три группы: стабильность, компромиссные решения и значительные изменения.

Ключевые изменения на сегодняшний день такие: продление сроков возвратов, аннулирование физического возврата непроданных экземпляров.

Важным изменением стало и то, что уменьшилась частота доставки журналов до киосков и павильонов прессы: в период пандемии поставки прессы осуществлялись один раз в неделю.

Также одним из ключевых изменений в этот период стала консолидация грузов на магистральных маршрутах без промежуточной обработки.

Наблюдалось противоречие в управлении импульсными продажами газет и журналов, так как потребители по-разному реагировали на данный вид продукции с учетом изменившегося спроса. Радикальным, но логичным решением явилось разделение поставок двух видов периодической печати — газет и журналов.