Дистрибуция прессы в условиях пандемии

Тенденции и прогнозы от Александра Оськина — вице-президента СППИ (ГИПП) по распространению печатной продукции
В России зарегистрировано около 40 тыс. печатных СМИ, в 2019 году в стране было издано более 115 тыс. наименований книг и брошюр. В эпоху интернета и растущей роли социальных сетей печатная продукция по-прежнему играет важную роль как носитель профессионально подготовленной информации, пользующейся доверием у населения.
Коронавирусный кризис негативно повлиял на систему распространения печатной продукции в стране. Большинство киосков прессы и книжных магазинов с марта по июнь 2020 года было закрыто или работало в ограниченном режиме. Выручка киосков прессы упала и составила, к примеру, в Москве в среднем 1,5–2 тыс. руб. на объект в день. Убытки издателей от закрытия книжных магазинов в 2020 году составят порядка 15 млрд рублей.
Киоски и павильоны прессы в стране находятся в сложном экономическом положении. Их число за последние 10 лет сократилось с 42 тысяч до 15 тысяч. Причины этого сокращения — чиновничий произвол и растущие убытки.
Уменьшается и распространение прессы по подписке. После отмены госсубсидий «Почте России» в 2014 году на доставку изданий населению почтовые тарифы выросли почти в три раза, подписка стала дороже розницы и сокращается со скоростью 10–15 процентов в год.
Существуют проблемы и в распространении прессы через супермаркеты. Только пятая часть магазинов самообслуживания имеет в продаже печатную продукцию, причем ассортимент газет и журналов в них составляет в среднем всего 150 наименований.
В ряде регионов РФ распространению прессы уделяется необходимое внимание, здесь торговые объекты прессы успешно развиваются. К примеру, в Ленинградской области установлена нулевая арендная плата для киосков прессы, находящихся на муниципальной земле. В Липецкой области арендная плата для торговых объектов прессы составляет 12 руб. за кв. метр в месяц. В Липецке и Воронеже выделяются госсубсидии на развитие НТО «Печать» (3–5 млн руб. в год). В Санкт-Петербурге и Хабаровске киосковые сети успешно развиваются благодаря расширению ассортимента киосков прессы.
Однако в целом по стране условий для развития киосков прессы особо нет: в большинстве регионов установлены высокие арендные ставки для киосков, введены ограничения по ассортименту сопутствующих товаров и услуг, а проводимые аукционы на право торговли в киосках прессы делают этот бизнес неэкономичным. Постановление правительства РФ №291 от 09.04.2016 г. в настоящее время выполняется только в третьей части субъектов РФ, в большинстве регионов неудовлетворительно выполняется и поручение президента РФ Путина В. В. от 25.09.2019 г.
ХОТИТЕ КАК В ЕВРОПЕ?
Изменение ситуации к лучшему в распространении печатной продукции в стране возможно исключительно в случае принятия государственных мер поддержки отрасли, как это делается в Европе, Северной Америке и других развитых регионах мира.
Проблемы, вызванные пандемией, коснулись разных аспектов работы печатной отрасли. В результате запретов на перемещение людей и ограничения деятельности предприятий в стране возникли серьезные проблемы с реализацией печатной продукции в киосках прессы.
В дополнение к этому резко упал оборот киосков в связи с мерами по самоизоляции и переходом значительного числа предприятий на удаленный режим работы. Кроме того, по тем же причинам ряд издателей сократили количество выпускаемых газет и журналов и периодичность их выхода в свет.
Меры, принимаемые правительством РФ по поддержке медиаотрасли, не оказали ожидаемого эффекта на функционирование издательской и дистрибьюторской отрасли.
В этой связи экономика киосков прессы в большинстве регионов страны ухудшилась, рентабельность опустилась до отрицательных величин. Все это вызвало изменение режима доставки печатной продукции в торговые точки.
По данным, поступающим в СППИ (ГИПП), в значительной части территорий РФ весной и летом 2020 года торговые объекты прессы перешли на сокращение количества дней, по которым печать поставляется в киоски. Это было вызвано необходимостью работы в новых экономических условиях и недостатком средств на логистику, сортировку и обеспечение возврата непроданной продукции.
Восстановление графика ежедневной доставки прессы в киоски во многом связано с улучшением экономики отрасли, увеличением спроса населения на печатную продукцию при снятии режима пандемии. Кроме того, решение данной проблемы возможно при целевой поддержке региональными властями системы распространения прессы и дополнительном финансировании печатной медиаиндустрии в целом.
Следует отметить, что проблемы медиаотрасли свойственны не только нашей стране. Зарубежный опыт представляется аналогичным, коронавирус негативно сказался на печатной отрасли всего мира.
В условиях борьбы с пандемией коронавируса медиарынки в подавляющем большинстве зарубежных стран претерпели серьезную деформацию. Международная организация Distripress в канун своего юбилейного двадцатого конгресса опубликовала ряд материалов о тенденциях, сложившихся на различных континентах на рынках печатной продукции среди издателей и дистрибьюторов.
Надо иметь в виду, что Distripress уже много лет следит за тенденциями развития прессы по всему миру. Осенью, предваряя презентацию полного отчета об актуальных ключевых проблемах мирового рынка прессы и тенденциях его развития, международная организация подготовила материал Pulse update. Суть его в обобщении и анализе «фидбека», обратной связи от участников рынка по вопросам текущих торговых условий, возможностей и угроз. Distripress сознательно не указывает страны и названия компаний, когда приводит высказывания издателей и дистрибьюторов.
В материале говорится о том, что есть два основных фактора, отрицательно влияющих на многих издателей. Это падение доходов от рекламы и высокая конкуренция медиабрендов на рынке. В то же время отмечается, что у издателей сохраняется много возможностей для цифрового распространения контента и цифровой подписки на их продукцию, что является важным позитивным фактором.
В свою очередь, у распространителей возможностей меньше, чем у издателей, так как они зависимы от крупных игроков издательского рынка, находясь в нижней части цепочки поставок, но и у них есть свои преимущества, связанные с возможностью реализации наряду с печатной продукцией товаров категории FMCG. К примеру, они могут быстрее реализовывать стратегии вертикальной интеграции — через более тесное сотрудничество с ритейлерами и активную работу с потребителем (доставка на дом, ориентированные на потребителя веб-сайты, локализованные рекламные кампании и т.д.).
Самые ограниченные возможности, отмечается в материалах Distripress, сейчас у ритейлеров. Они являются, по сути, физически запертыми в рамках своих магазинов и зависят от государственных планов по борьбе с коронавирусом и от потребительских привычек.
Опрошенные участники европейского рынка прессы в большинстве своем поделились на две группы: те, кто с тревогой относится к происходящему на рынке, и те, кто настроен более оптимистично. Первые сосредоточены на сокращении расходов и преодолении убытков, вторые ждут обновления и «освежения» медиаиндустрии. Они надеются увидеть, как их конкуренты терпят неудачу. Однако эти участники рынка готовы к сотрудничеству даже со своими конкурентами, заинтересованы в диверсификации и в инвестициях.
Тем не менее сомнений нет в том, что медиаотрасль в целом станет меньше, компактнее, начнет эффективнее работать, легче адаптироваться к изменяющимся условиям. В то же время очевидно и то, что ряд компаний ожидает банкротство или слияние с более крупными предприятиями.
КТО-ТО ПАНИКУЕТ, КТО-ТО ПРОЦВЕТАЕТ
Общее впечатление участников европейского рынка также состоит в том, что, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, не так уж все плохо для медиаотрасли: импровизированные «обходные пути», которые искали на рынке во время пандемии, в частности, удаленная работа, являются ценным опытом.
Издатели делятся на три основные группы:
• те, кто привержен продажам прессы и работает с партнерами через активный и гибкий диалог;
• те, кто активно занимается переходом на цифровые платформы;
• те, кто паникует и не знает, что делать дальше.
В материале отмечается, что в некоторых странах стабильная и успешная деятельность крупных издателей, независимо от пандемии, обеспечивает сильную поддержку рынка прессы. В качестве примера того, как такие издатели могут повлиять на всю индустрию, приводятся компании Bauer в Австралии, TI Media в Великобритании. Также говорится о ситуации в Германии, где на рынке продаж прессы за счет его сплоченности создана позитивная издательская среда для развития и поддержки розничной цепочки поставок.
Вот одна из цитат, приведенных в материалах Distripress: «Продажи газет выходного дня у нас идут хорошо, так как люди приходят по выходным и покупают их, чего они не делают в течение рабочей недели, потому что работают из дома. Продажи журналов упали больше, чем продажи газет, из-за их большей зависимости от нескольких крупных уличных торговых точек и туристических центров».
Во время самоизоляции случались задержки выпусков, отмены тиражей, закрытия предприятий, но многие виды журналов процветали. Наиболее часто среди таких изданий упоминаются пресса из сегмента кроссвордов, сканвордов и головоломок, молодежных изданий, изданий для дома и глянцевых журналов. Новостные газеты и журналы продавались хаотично, были взлеты и падения. Хуже всех пришлось спортивным и новостным изданиям.
Продажи зарубежных изданий резко упали. Продажи местных — выросли в локальных торговых точках, но сократились продажи в магазинах с высоким трафиком.
Во время пандемии на падение продаж и увеличение расходов одновременно влияли следующие факторы: расходы на перевозку и логистику, социальное дистанцирование, карантинные меры в офисах и на складах, необходимость поддержки персонала, работающего на дому.
Продуктовые магазины, аптеки, многочисленные торговые точки и магазины товаров для дома — все они отмечали небольшое снижение или иногда даже рост печатной продукции. Продажи в аэропортах, книжных магазинах и специализированных каналах распространения прессы сократились более чем на 90%.
В материалах Distripress выражается надежда, что печать и впредь будет положительно восприниматься потребителями: читая печатное издание, они будут испытывать чувство облегчения после продолжительного потребления информации с электронного экрана во время карантина. Вот цитата о чтении из материала: «Согласно исследованиям, дополнительное время тратилось на чтение во время первой фазы самоизоляции. 68% потребителей ежедневно тратят на чтение ежедневной газеты на 30 минут больше, и столько же времени тратят на чтение печатных журналов 70% потребителей».
«Мы не относимся к будущему отрицательно, но мы ожидаем, что в нашей отрасли будет меньше игроков во всей цепочке поставок. Это открывает много возможностей на рынке», — говорят участники опроса.
Большинству участников рынка удалось сохранить запасы газетно-журнальной продукции и ее доступность на очень высоком уровне. С точки зрения изменений в цепочке поставок рынок делится на три группы: стабильность, компромиссные решения и значительные изменения.
Ключевые изменения на сегодняшний день такие: продление сроков возвратов, аннулирование физического возврата непроданных экземпляров.
Важным изменением стало и то, что уменьшилась частота доставки журналов до киосков и павильонов прессы: в период пандемии поставки прессы осуществлялись один раз в неделю.
Также одним из ключевых изменений в этот период стала консолидация грузов на магистральных маршрутах без промежуточной обработки.
Наблюдалось противоречие в управлении импульсными продажами газет и журналов, так как потребители по-разному реагировали на данный вид продукции с учетом изменившегося спроса. Радикальным, но логичным решением явилось разделение поставок двух видов периодической печати — газет и журналов.
Следует отметить, что в некоторых странах наблюдалась обратная тенденция — объединение в единую цепь поставок печатной продукции и сопутствующих товаров, включая напитки и закуски.
Среди других тенденций отмечается и такая: в некоторых странах разработаны проекты для улучшения механизмов заказа и доставки прессы и сопутствующих товаров. Часто доставка производится курьером на дом, обеспечивается это силами участников рынка розничной торговли.
Кроме того, отмечается, что для всей цепочки поставок характерно расширение рынка за счет ослабления конкуренции, слияний и поглощений.
Газеты и журналы (а иногда и книги) включаются в консолидированные розничные поставки. Количество поставок журналов в киоски и павильоны сократилось до одного раза в неделю, количество торговых точек пересматривается. Оптовые поставщики сближаются с розницей через увеличение количества вспомогательных услуг, развитие покупательских групп и независимых торговых точек, внедрение стратегии вертикальной интеграции.
В заключении материала Distripress приводятся следующие прогнозы возможных вариантах развития рынка прессы:
• ситуация на рынке разрешится с небольшими убытками — около 5% для всех его участников.
• объем рынка прессы сократится на 30–40% до конца 2020 года.
• неизбежно сокращение дистрибьюторского бизнеса, и после пандемии нужно будет начинать деятельность заново, в инновационном цифровом ключе.
Описанные тенденции дают четкое представление о том, что события на рынке прессы России в период пандемии находятся в общем тренде процессов, происходящих в различных странах мира. Нам необходимо учесть зарубежный опыт, принять во внимание прогнозы будущего отрасли, но, как принято говорить, идти своим путем и решать проблемы с учетом отечественных реалий. Главное — понимать общемировые процессы и принимать оптимальные решения на медиарынке России.