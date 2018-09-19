Не в службу, а в дружбу

В этом смысле ничего не изменилось и теперь. Хочешь получить эксклюзив, знать подноготную, иметь доступ к инсайду — значит, с младых ногтей не ленись общаться с разными людьми, а еще лучше — дружить, заводить доверительные отношения. Это одно из обязательных условий успешного журналиста. Можно сказать, что тут мы схожи с разведчиками, им также приходится подобным образом выстраивать свои отношения с источниками информации (если, разумеется, эти отношения строятся не на меркантильной основе).

Уже хрестоматийным стал пример, когда рядовая сотрудница «Комсомолки» Тамара Кутузова еще за год до полета Юрия Гагарина оформилась в отряд космонавтов на должность лаборантки и таким образом редакция загодя имела возможность познакомиться с биографиями и характерами будущих героев космоса. А теперь представим себе ситуацию, при которой тогда бы существовала пресс-служба и газета официально обратилась бы за информацией о подготовке первого полета. Редактора сочли бы за сумасшедшего.

Нет, как было, так и есть: спасение утопающего — дело рук самого утопающего.

Я прекрасно понимаю, что эти мои заметки оскорбляют чувства нескольких тысяч граждан, чья работа связана как раз с пресс-центрами и пресс-службами. Но камень-то не в их огород. Наверняка среди этих граждан есть очень ответственные и порядочные люди, которые добросовестно выполняют свою работу. Однако, по сути, эта их работа и работа настоящего профессионального журналиста — вещи если и не прямо противоположные, то явно не пересекающиеся. Кесарю кесарево… Все мы в одной лодке, только гребем иногда в разные стороны.

А написал я эти заметки под впечатлением прочитанного в социальной сети поста, автор которого известный журналист Николай Варсегов. Коллега рассказывает о том, как обратился к руководству тюменского таксопарка «Максим» с просьбой ознакомиться с обстоятельствами гибели их таксиста в ДТП, а оно, руководство, переадресовало корреспондента в пресс-службу, которая находится в городе Курган. Пресс-служба в лице пресс-секретаря показала ему фигу. И не в кармане, а натурально. Как, собственно говоря, и делает почти любая другая пресс-служба в подобном случае.

Варсегов — журналист тертый, многое повидавший, но и он изумился: уж если и в таксопарках заводятся такие порядки, то как дальше жить нашему брату?

Я его чувства целиком разделяю. И по-прежнему следую давно заведенному правилу. Если мне говорят: обращайтесь к нашей пресс-службе, то я обращаюсь к первому лицу (руководителю компании, структуры, ведомства — не все же они круглые идиоты), а если это не помогает, ищу другие способы разжиться нужной информацией.

И вам советую.