Успейте подать заявку на конкурс «Пресс-служба года–2018»

5 марта завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2018».
К участию в конкурсе приглашаются:
• представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;
• пресс-секретари;
• PR-отделы компаний и предприятий;
• PR-агентства;
• независимые PR-специалисты.
Конкурс «Пресс-служба года» - международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для того, чтобы стать участником конкурса зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел регситрация.
После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций.
Участие в конкурсе бесплтаное.
Номинации
• Пресс-служба года
• Пресс-секретарь года
• Лучшее печатное корпоративное СМИ
• Лучшее электронное корпоративное СМИ
• Лучшая обложка корпоративного СМИ
• PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2018 году)
• Продвижение территорий
• Лучший PR-проект в государственной сфере
• Лучший PR-проект в бизнесе
• Лучший PR-проект в некоммерческом секторе
• Лучший социальный проект в бизнесе
• Лучший пресс-релиз
• Лучший проект по внутрикорпоративному PR
• PR в социальных медиа
• Лучший студенческий PR-проект
Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.
В марте работы участников будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Влад Титов, Константин Бочарский, Владимир Змеющенко и другие.
Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года – 2018» пройдет в Москве в апреле 2019 года.
Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».
Подробную информацию о конкуре можно прочитать на сайте psgoda.ru.
Источник: ИД «Имидж-Медиа»