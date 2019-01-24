Успейте подать заявку на конкурс «Пресс-служба года–2018»

5 марта завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2018».

К участию в конкурсе приглашаются:

• представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;

• пресс-секретари;

• PR-отделы компаний и предприятий;

• PR-агентства;

• независимые PR-специалисты.

Конкурс «Пресс-служба года» - международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для того, чтобы стать участником конкурса зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел регситрация.

После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций.

Участие в конкурсе бесплтаное.

Номинации

• Пресс-служба года

• Пресс-секретарь года

• Лучшее печатное корпоративное СМИ

• Лучшее электронное корпоративное СМИ

• Лучшая обложка корпоративного СМИ

• PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2018 году)

• Продвижение территорий

• Лучший PR-проект в государственной сфере

• Лучший PR-проект в бизнесе

• Лучший PR-проект в некоммерческом секторе

• Лучший социальный проект в бизнесе

• Лучший пресс-релиз

• Лучший проект по внутрикорпоративному PR

• PR в социальных медиа

• Лучший студенческий PR-проект

Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.

В марте работы участников будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Влад Титов, Константин Бочарский, Владимир Змеющенко и другие.

Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года – 2018» пройдет в Москве в апреле 2019 года.

Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».

Подробную информацию о конкуре можно прочитать на сайте psgoda.ru.