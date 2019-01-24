Успейте подать заявку на конкурс «Пресс-служба года–2018»

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Пресс-служба
Янв 24, 2019

5 марта завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2018».

К участию в конкурсе приглашаются:

•   представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;

•   пресс-секретари;

•   PR-отделы компаний и предприятий;

•   PR-агентства;

•   независимые PR-специалисты.

Конкурс «Пресс-служба года» - международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для того, чтобы стать участником конкурса зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это можно сделать, перейдя по ссылке в раздел регситрация.

После регистрации вы сможете подать заявку в одну или несколько номинаций.

Участие в конкурсе бесплтаное.

 

Номинации

•   Пресс-служба года

•   Пресс-секретарь года

•   Лучшее печатное корпоративное СМИ

•   Лучшее электронное корпоративное СМИ

•   Лучшая обложка корпоративного СМИ

•   PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2018 году)

•   Продвижение территорий

•   Лучший PR-проект в государственной сфере

•   Лучший PR-проект в бизнесе

•   Лучший PR-проект в некоммерческом секторе

•   Лучший социальный проект в бизнесе

•   Лучший пресс-релиз

•   Лучший проект по внутрикорпоративному PR

•   PR в социальных медиа

•   Лучший студенческий PR-проект

Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.

В марте работы участников будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Влад Титов, Константин Бочарский, Владимир Змеющенко и другие.

Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года – 2018» пройдет в Москве  в апреле 2019 года.

Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».

Подробную информацию о конкуре можно прочитать на сайте psgoda.ru.

Источник: ИД «Имидж-Медиа»
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