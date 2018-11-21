В Орловской области газеты оказались на грани закрытия

Газеты в Орловской области на грани вымирания, а главные редактора бьют тревогу из-за нехватки денег. О плачевном финансовом состоянии печатной прессы в регионе говорили на профильном комитете областного парламента 20 ноября, передает корреспондент «Орловских новостей».

По словам главного редактора газеты Урицкого района «Новая жизнь» Галины Переходовой, в этом году впервые редакция не выплатила сотрудникам аванс.

Чем платить зарплату - не знаю. Я с тревогой смотрю в будущее.

Главный редактор районки отметила, что ее газета востребована. Однако зарабатывает лишь 61 % доходов, а этого мало. При том, что субсидии с каждым годом уменьшаются. Еще одна проблема — почта. С 1 января 2019 года Переходову уже предупредили о повышении цен на почтовые услуги на 10-15 %. Кроме того, выросли тарифы на услуги типографии.

Переходову поддержали и другие коллеги из районов, а также редактор «Орловской правды». Как выяснилось, у всех изданий одни и те же проблемы.

Насчёт типографий чиновники посоветовали районкам объявлять торги и заключать потом контракт с той типографией, которая предложит наименьшую сумму.

Депутат Валентина Остроушко заявила, что газетам сложно конкурировать с электронными СМИ:

Сложно газетам районов, да и «Орловской правде» оказывать достойную конкуренцию частным изданиям, электронным СМИ. На мой взгляд, учредители наших газет не справляются со своими обязанностями.

Представитель департамента финансов Орловской области сказал, что чиновники постараются выделить около 6 млн рублей изданиям, чтобы до конца года закрыть зарплатные вопросы. Однако панацеей это вряд ли можно назвать. Между тем народные избранники подготовят обращение от комитета к правительству области о состоянии районных газет и попросят изыскать возможность решить их финансовые вопросы.