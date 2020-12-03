Пресс-секретаря Бердска могут оштрафовать на 30 тысяч за нападение на журналиста

В Бердске продолжается разбирательство инцидента с нападением пресс-секретаря местной администрации Кирилла Цветкова на журналиста издания «Свидетель. Бердск» Сергея Болдырева. В полиции решили ограничиться «административкой». Дело заведено по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). По ней Цветкову может грозить штраф в 30 тысяч рублей.

С таким решением не согласен сам пострадавший журналист. Он рассчитывал на уголовное дело.

«Я считаю, что сотрудник пресс-центра администрации должен понести более суровое наказание, буду идти до конца и добиваться справедливости», – цитирует своего сотрудника «Свидетель. Бердск».

Конфликт, напомним, произошел месяц назад — 2 ноября разъяренный пресс-секретарь ворвался в редакцию и удалил Болдырева по лицу. Медики позднее зафиксировали у журналиста ссадины и ушибы. Причиной гнева Цветкова стали саркастические посты Болдырева в местном сообществе в ВК, где журналист — он же модератор группы — называл пресс-секретаря «Кирюшей» и высмеивал его стиль подачи новостей.