Пресс-служба ORF подтвердила, что в Минске задержали их журналистов

Авг 12, 2021

Австрийская телекомпания ORF рассказала, что их оператора и корреспондентку Каролу Шнайдер задержали в столице Беларуси и отвезли в полицейский участок. Там у них проверили аккредитацию и отпустили.

МИД Вены подал протест из-за задержания корреспондентки и оператора и назвал случившееся «совершенно неприемлемым». «Мы ожидаем, что журналисты смогут беспрепятственно выполнять свою работу, а свобода СМИ будет полностью соблюдена», — заявило министерство в Twitter.

Ранее милиция Минска говорила, что они не задерживали журналистов из Австрии.

Источник: Austria-Today.ru, Twitter
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