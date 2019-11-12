Пресс-служба ВГТРК опровергла обстрел группы «России 24» в Донбассе

Съемочная группа «России-24» не попадала под обстрел в Ясиноватой в Донбассе, сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Не попадали, все живы», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли съемочная группа телеканала попала под обстрел в Ясиноватой.

Ранее об попадании группы под обстрел сообщало Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«Сегодня с 13:00 до 14:30 представитель пресс-службы УНМ ДНР и съемочная группа ВГТРК «Россия 24» осуществляли подготовку репортажа о последствиях обстрелов села Ясное со стороны ВСУ. В ходе съемок мест повреждений журналисты попали под обстрел», — цитировало агентство сообщение.