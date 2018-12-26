Итоги года в прессе: рост крупных издателей и превращение в фабрики контента

На протяжении нескольких лет мы наблюдаем и ощущаем процесс перераспределения аудитории (читателей) и бюджетов между изданиями первой двадцатки и остальными изданиями. Крупные издатели постепенно наращивают совокупную аудиторию и совокупные доходы. При этом общий фон вокруг нашего сегмента оставался негативным. Поэтому в 2017 году мы попробовали выделить топ-издателей из общей массы отечественных печатных СМИ, чтобы посчитать именно крупные издательские дома (70% рынка).

Нам было важно показать рекламодателю, что крупный издательский бизнес чувствует себя намного лучше, чем рынок печатных СМИ в том виде, в каком его представляет АКАР на основании давно не обновлявшейся, на тот момент, методики. В этом году мы увидели результаты, которые, действительно, показывают лучшую динамику относительно данных сегмента целиком.

Но мы уже не первый год говорим о том, что современные издательские дома превратились из издателей печатной прессы в издателей в более широком смысле, в фабрики контента. Идёт смена парадигмы с понятия «традиционные СМИ» в «Современные издательские дома». Поэтому самые крупные издатели страны вместе с АКАР продолжили работу по актуализации методики подсчета рекламных доходов и значительно продвинулись в этом направлении.

АКАР оценила доходы от рекламы традиционных и электронных медиа в интернете. Первый результат, опубликованный в минувшем ноябре, показал, что динамика совокупных доходов от рекламы издателей в 2017 году имеет небольшой рост и точно не отрицательна. Впервые за долгие годы отрасль показывает и, чему мы особенно рады, доказывает реальный рост доходов. С воодушевлением ждём итоговых данных по 2018 году. «Падающая» (по прежним данным АКАР) пресса должна стать «растущей».

Реклама в принте и диджитал — основные, но не единственные источники доходов издателей. Большой потенциал мы видим также и в конференционной и event-деятельности.

Не всё однозначно с тиражами, и с аудиторией газет и журналов. Некоторые принтовые издания по данным Mediascope в 2018 году показали рост аудитории. «АиФ» в их числе, мы росли несколько «волн» подряд. Тиражи немного снижаются, сокращается количество пунктов продаж прессы, а при этом аудитория растёт: это может свидетельствовать об увеличении количества читателей одного экземпляра.

Интернет-СМИ в составе издательских домов сегодня — это топовые СМИ Рунета, которые располагаются в первой десятке лидеров по аудитории в категории «новости», не считая сайты-агрегаторы (Mediascope).

Продолжается активный рост аудитории в диджитал-проектах издателей, и этот процесс соответствует всем основным трендами развития интернета и технологий в России. Стремительно растёт мобильная аудитория, и у некоторых интернет-СМИ издательских домов темп роста даже немного опережает средние показатели по сегменту интернет-СМИ (64% мобильных пользователей в ноябре 2018, Liveinternet). Например, в АиФ.ру доля пользователей мобильных устройств составляет 67% при месячной аудитории в почти 25 млн пользователей. При этом в аналогичном периоде 2017 года доля мобайла составляла лишь 56%.

Для всех издателей принципиально важно присутствовать и быть доступными во всех существующих цифровых площадках и каналах, а также оперативно и качественно осваивать любые появляющиеся новые возможности и технологии доставки контента.

При таком глубоком проникновении интернета мы понимаем, что совершенно новой многомиллионной аудитории в медиа уже точно не будет. Основная битва, которая уже ведётся и будет происходить, — за доверие аудитории, а, значит, за качество контента, за качество работы СМИ. И здесь нам, традиционным медиа, на помощь приходят наши бренды и команды редакторов. Ведь контента, профессионального и непрофессионального, сейчас производится невероятное количество. Но производство контента и редакционная работа как процесс — это не тождественные понятия.

Нормальные люди (не из мира медиа), физически не могут потреблять, перерабатывать, усваивать столько контента. И ключевая компетенция профессиональных редакций (то, что исторически сложилось и есть у издателей) сейчас — это умение качественно и грамотно фильтровать, отбирать, обрабатывать и доставлять главное и самое интересное до читателя/пользователя. В этом и заключается сила бренда: стабильное качество, стабильное доверие, которые удерживают как постоянных читателей, так и новых, впервые пришедших на ресурс под «традиционным» брендом.

Потребители контента нуждаются в достоверной и отобранной по степени важности информации очень, как и в профессиональной работе по персонализации. Редакция ли (редакционная работа как процесс), искусственный ли интеллект с точными настройками и заданными параметрами рекомендательных систем. Этот процесс крайне важен. И это тоже тренд.

Безусловно, эти и иные тренды уходящего года продолжат своё развитие в новом году и мы не остановимся в развитии. Думаю, многие цифровые гуру ещё поделятся предсказаниями и рекомендациями.

А я хотел бы сказать о газетах. Было бы очень здорово, если бы в 2019 году печатная пресса вошла в категорию социально-значимых товаров на государственном уровне. Пресса, как и книги, один из важнейших носитель информации, должна иметь большую поддержку со стороны государства. Попадание в перечень социально-значимых товаров/продуктов открыло бы новые возможности для развития и распространения прессы и сделало бы печатную периодику более доступной для гораздо большего количества читателей. Это желание мы напишем на бумажке, сожжем и выпьем под бой курантов, размешав пепел в бокале игристого. Чтобы сбылось.