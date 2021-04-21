Как работает Общественная коллегия по жалобам на прессу

— Юрий Венедиктович, c чего все начиналось?

— Михаил Федотов и Виктор Монахов ведут историю отечественного саморегулирования от Третейского информационного суда (ТИС). Он был создан по указу президента Ельцина в октябре 1993 года и закончил свое существование 31 декабря того же года, также по указу российского президента. Председателем ТИС был Анатолий Борисович Венгеров, известный правовед, доктор юридических наук, профессор. Целью ТИС, призванного работать на стыке права и этики, было обеспечение гарантий предвыборной агитации в ходе первых выборов в Федеральное собрание РФ. Идея ТИС как специализированного третейского суда родилась, как говорят очевидцы, в Школе права массовой информации, которая существовала в рамках факультета журналистики МГУ. Вел ее Юрий Михайлович Батурин, не только один из авторов Закона РФ «О средствах массовой информации», но и помощник президента по правовым вопросам. За организационную сторону работы школы отвечал, насколько мне известно, Андрей Георгиевич Рихтер. В состав ТИС вошли двое слушателей Школы права массовой информации — Алексей Воинов и Марьяна Панярская. За неполных два месяца существования этого органа его членами (всего-то девять человек) было рассмотрено почти 160 жалоб, связанных с предвыборной агитацией.

Из Третейского информационного суда фактически напрямую выросла Судебная палата по информационным спорам (СПИС), председателем которой был назначен тот же профессор Венгеров. В Указе Президента РФ от 31.12.1993 г №2335 «О Судебной палате по информационным спорам при президенте Российской Федерации» деятельность ТИС признавалась «конструктивной»; постоянно действующая Судебная палата по информационным спорам создавалась, «используя положительный опыт» ТИС.

К числу основных функций Судебной палаты по информационным спорам (не входившей, что специально оговаривалось, в систему федеральных судов) были отнесены обеспечение объективности и достоверности сообщений; обеспечение защиты нравственных интересов детства и юношества в средствах массовой информации; исправление фактических ошибок в информационных сообщениях средств массовой информации, затрагивающих общественные интересы. Палата наделялась также правом вынесения предупреждений средствам массовой информации в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

И ТИС, и СПИС были государственными органами. СПИС был органом, который так себя и представлял: «при президенте Российской Федерации»; его секретариат входил в состав администрации президента.

Я же считаю, что первым реальным органом саморегулирования в России стало большое жюри Союза журналистов России, образованное в 1998 году.

— Если не ошибаюсь, в европейской практике есть примеры соучастия государства, в том числе финансового, в процессе саморегулирования.

— Да, такая практика имеет место, хотя проявляется по-разному. В Дании, например, Совет по делам прессы формируется на основании закона об ответственности прессы, а его члены назначаются на должность министром юстиции. Председатель Совета и его заместитель при этом — юристы, рекомендованные председателем Верховного суда Дании. И в Швеции Советом по делам прессы всегда руководит судья. Во многих странах государство участвует финансово. Но в основном участие государства в формировании состава органа саморегулирования или в его финансировании там, как правило, род страховки, а не инструмент политического или морального обременения.

В бой пошли все старики

— Общественная коллегия по жалобам на прессу — наследница большого жюри СЖР? Аналог европейских Советов по прессе? Вы ведь принимали участие в работе и большого жюри, и коллегии?

— Наследница — да, но только в известной мере. Большое жюри было органом «чистого саморегулирования», в который два сопредседателя — Михаил Федотов и Михаил Ненашев — собрали однажды некоторое число очень разных людей: журналистов, редакторов, специалистов в области права и в области этики, правозащитников. Анатолий Рубинов, Ольга Кучкина, Юрий Феофанов — в советской и ранней постсоветской журналистике это были имена первого ряда, что называется. А по учебникам (очень разным, хоть и с одним названием «Профессиональная этика журналиста») Дмитрия Авраамова и Галины Лазутиной учились тысячи будущих журналистов.

Сюжет из того времени. В большое жюри поступила жалоба от ветерана войны. Пожилая женщина утверждала, что журналистка одной московской «районки», по сути, придумала интервью с ней. На заседание, чтобы поддержать своего товарища, пришел весь Совет ветеранов. Ситуация не просто «слово против слова»: столкновение моральных авторитетов. Ветеран войны, пожилая женщина утверждает, что журналист все придумала. А опытная журналистка (не один десяток лет в профессии) не может подтвердить факта интервью, поскольку диктофон на редакцию один, кассет к нему три — и все с того времени, когда был разговор, по многу раз перезаписаны. И тут кто-то из «возрастных» членов большого жюри задает автору публикации вопрос: скажите, а записи ручкой на бумаге у вас не сохранились? И журналистка достает из сумки толстенную тетрадь, в середине которой обнаруживаются те самые вопросы и ответы. Тема закрыта? Нет, заявители не готовы считать вопрос исчерпанным. Возникает тема: мы — ветераны войны. И тут выясняется, что в заседании БЖ принимают участие не просто пожилые люди. Что с нашей стороны стола три участника войны, один из которых — участник Парада Победы. В решении, которое мы тогда приняли, была рекомендация к журналистам: обязательно вести записи в блокноте, не полагаясь только на диктофон. Я эту рекомендацию много раз повторял на семинарах.

Большое жюри за годы, когда я участвовал в его заседаниях, рассмотрело около полусотни жалоб — сравните это с более чем полутора сотнями обращений, которые за два месяца в 1993 году рассмотрел ТИС. Но тут другие по характеру жалобы и другие заявители. Политические партии в большое жюри обращались крайне редко.

— Когда было последнее заседание большого жюри?

— Не знаю, сказать по правде. Последнее, в котором я принимал участие, состоялось под председательством Михаила Ненашева более десяти лет назад. Решением БЖ № 47 (сентябрь 2010 года) было отменено решение Краснодарской краевой коллегии БЖ, принятое по обращению Совета судей Краснодарского края в отношении публикации журналиста С.Н. Кравченко. Собиралось ли БЖ СЖР дальше — не знаю. Меня на заседания больше никто не приглашал, да и о последующих решениях БЖ (если они были) мне ничего не известно. Могу предположить, что заседание, на котором принималось решение № 47, как раз и было последним. В 2010 году основные функции БЖ перешли к Общественной коллегии по жалобам на прессу, которая была создана в 2005 году.

Общество развитого нигилизма

— Общественная коллегия по жалобам на прессу объединяет и представителей СМИ, и авторитетных представителей гражданского общества, ученых, юристов. Как она формируется? Каким образом она влияет на взаимоотношения журналиста и гражданина, СМИ и общества?

— Коллегия была учреждена «при участии заинтересованных некоммерческих организаций как независимая структура гражданского общества, осуществляющая саморегулирование и сорегулирование в сфере массовой информации, опираясь на авторитет сформировавших ее организаций и избранных в ее состав лиц», — говорится в уставе коллегии. Это выборный орган, объединяющий саморегулирование и сорегулирование (оно у нас не государственное, а сугубо гражданское в основе). Эти два подхода имеют наглядное выражение в виде двух равных по численности палат — медиасообщества и медиааудитории (в каждой по 25 человек; заседание может проводиться только в случае, если в составе присутствуют члены обеих палат).