Власть изобрела новый способ давления на журналистов

Как и в случае с «Важными историями» и Романом Аниным, последовала реакция журналистского сообщества. «Власти в 2021 году перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными. Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA», — заявили в издании Тайга.инфо. В поддержку DOXA и сотрудников издания уже выступили телеканал «Дождь», The Bell, «Медуза», Avtozak LIVE, ОВД-Инфо, «Медиазона», The Village, «Такие дела», ТВ 2, Профсоюз журналистов, «Важные истории», Афиша Daily, The Vyshka, The Insider, «Ветер», «Троицкий вариант», «Развилка», «Протестный МГУ», «Поток», секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Далее — везде

Обыски у журналистов и допросы были не только в столице. В Чите редактора «Черной газеты» Бориса Ветрова допрашивали по делу о клевете на губернатора Забайкальского края Александра Осипова, которое было возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Борис Ветров рассказал, что на улице его остановил мужчина, предъявил удостоверение сотрудника полиции и попросил пройти на беседу. «Мы приехали в отдел по противодействию экстремизму, где меня спрашивали про некий Telegram-канал, публикующий информацию о главе региона и членах правительства. Также у меня узнавали мое отношение к губернатору. В общей сложности я провел там около 3 часов. После чего мне сказали, что мы отправимся ко мне домой для обыска, — оказывается, все это время дознаватель была в суде, чтобы получить соответствующий документ», — сообщил Ветров.

Затем в квартире редактора в присутствии понятых прошел обыск. «Проверили ноутбук, карту памяти, флешки, даже тетради школьные. Ничего не нашли, о чем по моему настоянию и записали в протоколе. Технику изъяли, и когда отдадут — неизвестно», — говорит Борис Ветров. Он также сообщил, что в протоколе он значится как свидетель. В общей сложности все мероприятия заняли около 6 часов.

В Санкт-Петербурге корреспонденту «Фонтанки.Ру» Ксении Клочковой повезло больше — после обыска в ее квартире ничего не изъяли. Однако удивляет повод, по которому около 7 часов утра к ней пришли с обыском, — оказывается, полиция искала доказательства противоправных действий ее бывшего молодого человека, который не проживает в квартире уже почти год. Его подозревают в нарушении статьи 267 УК РФ («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях»).

Наконец, в Ростове-на-Дону интерес силовиков вызвал журналист портала «Голос» Игорь Хорошилов. К нему домой десять сотрудников полиции пришли в 6 часов утра. В результате следственных действий были изъяты компьютеры и телефоны. Обыск также прошел у бывшей жены журналиста.

Затем Хорошилова отвезли в Главное следственное управление областного УМВД. С 9.30 до 16.30 он просидел в коридоре под охраной силовиков, адвоката к нему долгое время не пускали. Периодически к нему выходили сотрудники полиции и сообщали: «У вас найдены наркотики», «Ваш сын во всем признался»…

В ходе состоявшегося позднее допроса следователи интересовались, имеет ли Хорошилов отношение к анонимным Telegram-каналам «Крысы Ростова», «Аналитика Юг», «Ростов.com». Его также спрашивали о связях с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Романовой, журналистом Сергеем Резником, общественником Николаем Лариным. По версии силовиков, эти люди могут быть авторами каналов.

Отпустили журналиста только ближе к ночи. Хорошилов связывает все произошедшее с интересом правоохранителей к ростовскому журналисту Сергею Резнику, который несколько лет назад вернулся из мест лишения свободы, куда был отправлен, как считают коллеги, за публикации о коррупции в органах власти.

Любопытно, что обыски и допрос Хорошилова проводились в рамках какого-то дела, к которому журналист, по его словам, не имеет никакого отношения, однако записан как свидетель.

Обыски, допросы, шаткий статус свидетеля, обвинения в совершении уголовного преступления, запрет определенных действий в качестве меры пресечения создают коллегам проблемы. И, похоже, для силовиков эти меры становятся дополнительным средством давления на журналистов.