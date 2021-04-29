Власть изобрела новый способ давления на журналистов

Это сильно портит жизнь сотрудникам независимых изданий
Давление на журналистов в нашей стране продолжается. Порой это происходит в довольно причудливой форме. Однако силовиков это нисколько не смущает, зато сильно портит жизнь сотрудникам независимых изданий.
Одной из таких форм стали обыски в редакциях и квартирах журналистов. Причем проводились они либо ранним утром, либо поздним вечером. Так, в Москве вечером 9 апреля силами сотрудников ФСБ и Следственного комитета был проведен обыск в квартире главного редактора портала «Важные истории» Романа Анина.
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и неожиданно возобновлено 24 марта 2021 года. Дело связано со статьей Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», которая была опубликована в «Новой газете» в августе 2016 года.
По словам Романа, обыск в его квартире провели вполне корректно. «При этом то, что у меня изъяли, никак не относится к делу, возбужденному в 2016 году. Ноутбуки, телефоны и бумажные блокноты я приобрел спустя несколько лет после публикации статьи; кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли еще и технику, которая принадлежит моей девушке. На все мои замечания на этот счет следователь отвечал одинаково: «Посмотрим, разберемся и вернем», — рассказал журналист.
После обыска, который закончился после полуночи, Анина отвезли в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля. Журналист воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался давать показания. Уже глубокой ночью его отпустили, пообещав вызвать на допрос еще раз.
В тот же вечер состоялся еще один обыск — в редакции «Важных историй». Сотрудники ФСБ провели его в то время, когда в офисе уже никого не было. «На первый взгляд в редакции ничего не пропало. Добавилось ли что-то — мы пока не знаем, но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили на столе — видимо, фотографировали», — сообщают «Важные истории».
Следственные действия в квартире Романа Анина и в редакции «Важных историй» вызвали реакцию в журналистской среде. Коллеги потребовали прекратить преследование журналистов-расследователей и выразили солидарность с «Важными историями» и главным редактором. «Все, что происходит сейчас с Романом Аниным, — это месть. Мы будем всеми законными способами и публично защищать своего друга и коллегу», — говорится в заявлении «Новой газеты». О поддержке Анина заявили также The Bell, Znak.com, журнал DOXA, Союз журналистов России.
После второго допроса, который состоялся 12 апреля, Роман остался в статусе свидетеля.
Учись, студент
Следующей жертвой следственных действий стали сотрудники независимого журнала DOXA. На этот раз сотрудники Следственного комитета провели в Москве серию обысков ранним утром 14 апреля — в офисе издания и в квартирах его редакторов Натальи Тышкевич, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой. Обыски также прошли у родителей Арамяна и Гутниковой. Изъяты компьютеры, телефоны, другая техника.
После обысков всех четверых сотрудников журнала задержали и отвезли в главное управление Следственного комитета РФ для допросов. Вскоре выяснилось, что Тышкевич, Арамяну, Метелкину и Гутниковой вменяется нарушение статьи 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Уголовное дело было возбуждено в связи с публикацией DOXA ролика о запугивании студентов перед митингами, который позднее был удален по требованию Роскомнадзора.
Допросами дело не кончилось — задержанных отвезли в Басманный суд для избрания меры пресечения, которая для всех оказалась одинаковой: запрет определенных действий, то есть им в течение двух месяцев запрещено выходить из дома с 00.00 до 23.59 и общаться с кем-либо, кроме своего защитника, близких родственников и следователя, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.
Завершился день выселением редакции DOXA — после «жесткого» обыска в офисе издания арендодатель решил расторгнуть договор, так как в помещении «полиция устроила бардак».
Вскоре последовало продолжение — 16 апреля сотрудники DOXA получили 113 повесток на допросы (Армен Арамян — 24 повестки, Наталья Тышкевич и Владимир Метелкин — по 29 повесток, Алла Гутникова — 31 повестку).
Как и в случае с «Важными историями» и Романом Аниным, последовала реакция журналистского сообщества. «Власти в 2021 году перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными. Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA», — заявили в издании Тайга.инфо. В поддержку DOXA и сотрудников издания уже выступили телеканал «Дождь», The Bell, «Медуза», Avtozak LIVE, ОВД-Инфо, «Медиазона», The Village, «Такие дела», ТВ 2, Профсоюз журналистов, «Важные истории», Афиша Daily, The Vyshka, The Insider, «Ветер», «Троицкий вариант», «Развилка», «Протестный МГУ», «Поток», секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Далее — везде
Обыски у журналистов и допросы были не только в столице. В Чите редактора «Черной газеты» Бориса Ветрова допрашивали по делу о клевете на губернатора Забайкальского края Александра Осипова, которое было возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Борис Ветров рассказал, что на улице его остановил мужчина, предъявил удостоверение сотрудника полиции и попросил пройти на беседу. «Мы приехали в отдел по противодействию экстремизму, где меня спрашивали про некий Telegram-канал, публикующий информацию о главе региона и членах правительства. Также у меня узнавали мое отношение к губернатору. В общей сложности я провел там около 3 часов. После чего мне сказали, что мы отправимся ко мне домой для обыска, — оказывается, все это время дознаватель была в суде, чтобы получить соответствующий документ», — сообщил Ветров.
Затем в квартире редактора в присутствии понятых прошел обыск. «Проверили ноутбук, карту памяти, флешки, даже тетради школьные. Ничего не нашли, о чем по моему настоянию и записали в протоколе. Технику изъяли, и когда отдадут — неизвестно», — говорит Борис Ветров. Он также сообщил, что в протоколе он значится как свидетель. В общей сложности все мероприятия заняли около 6 часов.
В Санкт-Петербурге корреспонденту «Фонтанки.Ру» Ксении Клочковой повезло больше — после обыска в ее квартире ничего не изъяли. Однако удивляет повод, по которому около 7 часов утра к ней пришли с обыском, — оказывается, полиция искала доказательства противоправных действий ее бывшего молодого человека, который не проживает в квартире уже почти год. Его подозревают в нарушении статьи 267 УК РФ («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях»).
Наконец, в Ростове-на-Дону интерес силовиков вызвал журналист портала «Голос» Игорь Хорошилов. К нему домой десять сотрудников полиции пришли в 6 часов утра. В результате следственных действий были изъяты компьютеры и телефоны. Обыск также прошел у бывшей жены журналиста.
Затем Хорошилова отвезли в Главное следственное управление областного УМВД. С 9.30 до 16.30 он просидел в коридоре под охраной силовиков, адвоката к нему долгое время не пускали. Периодически к нему выходили сотрудники полиции и сообщали: «У вас найдены наркотики», «Ваш сын во всем признался»…
В ходе состоявшегося позднее допроса следователи интересовались, имеет ли Хорошилов отношение к анонимным Telegram-каналам «Крысы Ростова», «Аналитика Юг», «Ростов.com». Его также спрашивали о связях с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Романовой, журналистом Сергеем Резником, общественником Николаем Лариным. По версии силовиков, эти люди могут быть авторами каналов.
Отпустили журналиста только ближе к ночи. Хорошилов связывает все произошедшее с интересом правоохранителей к ростовскому журналисту Сергею Резнику, который несколько лет назад вернулся из мест лишения свободы, куда был отправлен, как считают коллеги, за публикации о коррупции в органах власти.
Любопытно, что обыски и допрос Хорошилова проводились в рамках какого-то дела, к которому журналист, по его словам, не имеет никакого отношения, однако записан как свидетель.
Обыски, допросы, шаткий статус свидетеля, обвинения в совершении уголовного преступления, запрет определенных действий в качестве меры пресечения создают коллегам проблемы. И, похоже, для силовиков эти меры становятся дополнительным средством давления на журналистов.