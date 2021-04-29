Власть изобрела новый способ давления на журналистов

Давление на журналистов в нашей стране продолжается. Порой это происходит в довольно причудливой форме. Однако силовиков это нисколько не смущает, зато сильно портит жизнь сотрудникам независимых изданий.

Одной из таких форм стали обыски в редакциях и квартирах журналистов. Причем проводились они либо ранним утром, либо поздним вечером. Так, в Москве вечером 9 апреля силами сотрудников ФСБ и Следственного комитета был проведен обыск в квартире главного редактора портала «Важные истории» Романа Анина.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и неожиданно возобновлено 24 марта 2021 года. Дело связано со статьей Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», которая была опубликована в «Новой газете» в августе 2016 года.

По словам Романа, обыск в его квартире провели вполне корректно. «При этом то, что у меня изъяли, никак не относится к делу, возбужденному в 2016 году. Ноутбуки, телефоны и бумажные блокноты я приобрел спустя несколько лет после публикации статьи; кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли еще и технику, которая принадлежит моей девушке. На все мои замечания на этот счет следователь отвечал одинаково: «Посмотрим, разберемся и вернем», — рассказал журналист.

После обыска, который закончился после полуночи, Анина отвезли в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля. Журналист воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался давать показания. Уже глубокой ночью его отпустили, пообещав вызвать на допрос еще раз.