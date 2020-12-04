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Повторные аресты — новая тактика борьбы с журналистами

В Хабаровске и других городах на митингах в поддержку Фургала задерживают журналистов, освещающих происходящее

 

В Хабаровске и в других городах России с середины июля проходят митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Первое время правоохранители не препятствовали участникам уличных акций, однако позднее начались задержания — сначала протестующих, а затем и журналистов, освещающих происходящее.

Наибольшего размаха репрессии против журналистов и блогеров достигли в первой половине ноября. При этом применялась новая «технология»: людей задерживали, отвозили в полицейский участок, где оставляли на ночь, утром судили и назначали штраф либо сутки ареста, на выходе из суда снова задерживали, отправляли до суда в участок, на следующий день снова судили и арестовывали — уже на несколько суток. Такая вот своеобразная «карусель».

Первым пострадавшим стал корреспондент Sota. Vision и ведущий канала Angel ID Андрей Соломахин. Сначала журналист был задержан 6 ноября возле здания Центрального районного суда. На Соломахина составили протокол за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП об участии в несанкционированной акции, которая помешала движению пешеходов и транспорта. Попытки Соломахина объяснить, что он находится на работе, и предъявленная пресс-карта издания Sota. Vision полицию не впечатлили. Его оставили под стражей до суда. На следующий день Андрея Соломахина судили в Центральном районном суде, причем заседание длилось 11 часов. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Это было только начало. Когда Андрей выходил из суда, его задержали повторно, с применением физической силы и электрошокера затолкали в полицейский автомобиль, хотя журналист и не пытался сопротивляться. Представители прессы, пришедшие встречать коллегу, вызвали «скорую помощь», но полицейские успели увезти Соломахина в участок до ее приезда. В больницу журналист все-таки попал — его доставили туда уже из отдела полиции. Медики зафиксировали у Соломахина ушиб мягких тканей, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Из больницы его возвратили в отдел полиции, составили протоколы о неповиновении полицейским во время задержания 7 ноября (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и создании помех транспорту на шествии 2 ноября (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Андрей Соломахин рассказал о том, что происходило в полицейской машине: «Заломали на изгиб позвоночник, затащили, чтобы голова была полностью на заднем сиденье, душили дубинкой… Сотрудник полиции, который сидел на переднем сиденье, держал мои руки. Угрожали расправой, прибить шокером в голову». Журналист также сообщил, что долгое время ему не давали еды и воды.

В итоге 9 ноября Центральный районный суд Хабаровска арестовал Андрея Соломахина на семь суток. Но этим дело не кончилось — после отбытия срока ему сначала вернули изъятые на время ареста вещи, в том числе съемочную технику и портативные аккумуляторы, но затем судебные приставы описали их и забрали — якобы за долги.

В дальнейшем задержания продолжились практически в ежедневном режиме, но уже без рукоприкладства. Сотрудника издания Rusnews Дмитрия Тимошенко задержали 11 ноября. Ночь Дмитрий провел в спецприемнике, а утром 12 ноября суд назначил ему наказание в виде суток административного ареста и отпустил на свободу — срок ему зачли в счет времени, уже проведенного в неволе. Тимошенко повезло — он избежал повторного задержания и отделался лишь сутками ареста.

В отличие от коллег, которые ощутили внимание правоохранителей в полной мере. При этом полиция не баловала разнообразием, используя в основном часть 6.1 статьи 20.2 КоАП об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорта и пешеходов. А суд штамповал задержанным штрафы и аресты.

Так, блогера Дмитрия Хетагурова, снимавшего одиночный пикет на железнодорожном вокзале, первый раз задержали 11 ноября. Составили протокол, отвезли в участок, оставили там на ночь. Утром 12 ноября отправили в суд, который назначил задержанному сутки ареста и отпустил, так как эти сутки Хетагуров уже отсидел. Но когда он выходил из суда, последовало повторное задержание, затем — составление протокола, доставка в полицейский участок, ночевка в спецприемнике, а утром 13 ноября — суд и арест на пять суток.

ПРИХОДИТСЯ КОНСТАТИРОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ НЕХОРОШЕЙ ТЕНДЕНЦИИ — «ДВОЙНЫХ» ЗАДЕРЖАНИЙ ЖУРНАЛИСТОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ШТРАФАМИ И АРЕСТАМИ

Было и продолжение — после отбытия пяти суток ареста Хетагурова вновь задержали. Его посадили в полицейский автомобиль и повезли в отдел полиции. На этот раз — чтобы вернуть забытые им вещи. Однако спустя полчаса все-таки отпустили, так как никаких забытых вещей в отделе не оказалось.

Это был рекорд — три задержания за три дня. В остальных случаях «карусель», в которую попадали журналисты, состояла из двух задержаний и двух судов.

Корреспондента Activatica Екатерину Бияк задержали вечером 12 ноября на площади Ленина. Полицейские объяснили свои действия тем, что она якобы ранее участвовала в несогласованном шествии, хотя и тогда Екатерина выполняла свои профессиональные обязанности. Ее отвезли в отдел полиции, оставили там на ночь, на следующий день последовал суд, выписавший штраф в 10 тысяч рублей. И — повторное задержание на выходе из здания суда, доставка в участок, составление протокола, ночевка в спецприемнике, 14 ноября — повторный суд и арест на двое суток…

Почти то же самое случилось с блогером и корреспондентом издания «Арсеньевские вести» Борисом Жирновым: вечером 12 ноября его задержали в первый раз, вменили нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП о создании помех транспорту на несогласованной акции, 13 ноября суд оштрафовал Жирнова на 10 тысяч рублей. Затем — повторное задержание, суд и арест на трое суток.

Наконец, 14 ноября на очередной акции протеста, которая теперь прошла под лозунгом «Руки прочь от журналистов!», силовики задержали корреспондента издания «Арсеньевские вести» и автора канала «Нетипичный Хабаровчанин» Антона Курдюмова. А дальше — как обычно: отвезли в отдел полиции, составили протокол, оставили до суда в спецприемнике. Суд состоялся 16 ноября, журналист получил двое суток административного ареста и был отпущен, так как уже отбыл их, однако сразу после судебного заседания задержан повторно. Затем новый протокол, ночевка в неволе, а 17 ноября суд и семь суток.

Приходится констатировать появление нехорошей тенденции — «двойных» задержаний освещающих протесты блогеров и журналистов с последующими штрафами и административными арестами. Похоже, мы стали свидетелями появления нового способа давления на журналистов.

Иллюстрация: shutterstock.com
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04 декабря 2020

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