Президент Польши наложил вето на закон об ограничениях иностранного капитала в медиа

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, предусматривающий ограничения на предоставление лицензий на телерадиовещание для медиа, контрольный пакет акций которых принадлежит компаниям, зарегистрированным за пределами Европейской экономической зоны, сообщает агентство Reuters.

Поправки были приняты нижней палатой польского парламента ранее в этом месяце. Члены правящей консервативной партии «Право и справедливость» связывали законодательную инициативу с необходимостью гарантировать безопасность и суверенитет страны.

Критики, как отмечает агентство, обращали внимание, что в условиях актуального медиа-ландшафта новые правила на практике затронут только американскую компанию Discovery, которой через дочернюю структуру, зарегистрированную в Нидерландах, принадлежит контрольный пакет акций польского телеканала TVN, считающегося оппозиционным к правящей партии.

Президент Дуда, в свою очередь, пояснил, что при принятии решения учел опасения части населения о возможных негативных последствиях для плюрализма средств массовой информации и свободы слова. Политик также отметил, что закон не пользуется популярностью у многих граждан и нанесет удар по репутации Польши как места для ведения бизнеса, указывает агентство.

В то же время, Дуда не отрицает необходимость регулирования доли иностранного капитала в телерадиокомпаниях, назвав подобные меры «разумными». Однако, по его мнению, они должны быть введены в Польше не сейчас, а в будущем.

Теперь закон вернулся на рассмотрение в парламент страны.