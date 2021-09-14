Президент присвоил Александру Левину звание «Заслуженный журналист России»

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный журналист РФ» Александру Левину. Председателю общественной палаты Свердловской области и Свердловского творческого союза журналистов был награжден за «Заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в тексте указа.

Александр Левин родился в 1951 году в Свердловске. Окончив факультет журналистики Уральского государственного университета Александр работал в редакции газеты «Вечерний Свердловск» и пресс-секретарем главы администрации Свердловской области. С избранием господина Росселя председателем Свердловской областной думы стал руководителем пресс-службы думы. В ноябре 1997 года стал директором департамента информации губернатора, позже возглавлял администрацию губернатора.