Президент РСПП грозится подать в суд на журналиста Сергея Пархоменко

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в эфире телеканала «Дождь» заявил, что подаст в суд на журналиста Сергея Пархоменко, который резко высказался о Союзе и самом Пархоменко на «Эхе Москвы». Поводом для выяснения отношения стал проект «Последний адрес».

Он существует с 2014 года. Инициативная группа находит данные репрессированных в сталинские годы, выясняет, откуда этих людей забрали – по сути их последние до ареста адреса. На этих домах появляются небольшие таблички с соответствующей информацией.

В 2018-м организаторы проекта «Последний адрес» обратились в РСПП с просьбой установить четыре таблички на здании, в котором сейчас располагается Союз - на доме №17 по Котельнической набережной в Москве. Ранее там располагалось общежитие Коминтерна. В 1930-е из него ушли на допрос и больше никогда не вернулись четыре человека - Иван Покровский, Михаил Зарецкий, Франц Веселов и Абрам Танхилевич. В 1950-1960-е все были реабилитированы. Однако в Союзе отказали «Последнему адресу» в установке табличек.

Об этом инициатор проекта Сергей Пархоменко вспомним 9 октября в эфире радио «Эхо Москвы». Тогда он отметил, что в РСПП попросили предоставить документы, доказывающие виновность или невиновность репрессированных.

«Это означает, что они (представители РСПП – ред.) хотят еще один суд устроить? Только судьями они видят сами себя? Они сами будут выяснять, виновен или не виновен — РСПП? А точнее два конкретных человека — человек по фамилии Шохин, который является главой этого союза, и человек по имени Дмитрий Кузьмин, исполнительный вице-президент этого самого РСПП, которого Шохин вытолкнул впереди себя для того, чтобы он с нами разбирался», — возмутился в эфире Пархоменко.

«Мы смотрели на эти фамилии. Действительно в этом здании было общежитие Коминтерна, и там жили „видные деятели“ партии и правительства. И вообще-то говоря, мы немного покопались, и [оказалось, что] жертвы были одновременно палачами. У меня рука не поднимается вешать таблички этих людей на наше здание. Когда мы нашли родственников этих людей, выяснилось, что они не хотят, чтобы фамилии их предков висели там. Потому что не хотят, чтобы кто-то копался и задавал вопросы. Почему мы должны, только потому, что у Пархоменко есть этот проект, идти у него на поводу?» - заявил Шохин уже в эфире «Дождя» 28 октября.

Он заявил, что не намерен дискутировать с Пархоменко, но считает его высказывания поводом для обращения в суд.