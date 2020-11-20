Президент упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 20 ноября.

Функции упраздненных агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно становится правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам.

Данное решение призвано сократить административные барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов исполнительной власти. Также речь идет об оптимизации числа госслужащих.

На ликвидацию организаций отведено шесть месяцев.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский прокомментировал упразднение ведомства: