Президент упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 20 ноября.
Функции упраздненных агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно становится правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам.
Данное решение призвано сократить административные барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов исполнительной власти. Также речь идет об оптимизации числа госслужащих.
На ликвидацию организаций отведено шесть месяцев.
Глава Роспечати Михаил Сеславинский прокомментировал упразднение ведомства:
Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман «Страстной бульвар, 5». Здесь прожита целая жизнь — интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не «мучительно горько». Есть чем гордиться и что вспомнить.