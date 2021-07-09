При освещении ЛГБТ-маршей в Тбилиси пострадало 53 журналиста

5 июля, в ходе ЛГБТ-марша в Тбилиси ультраправые активисты напали на журналистов. По сообщениям «Репортеров без границ» (RSF), пострадало более 50 сотрудников СМИ. Организация резко осудила бездействие полицейских служб и властей и призвала наказать всех, кто должен понести ответственность за эти действия.

Нападению подверглись 53 журналиста: они должны были освещать контрдемонстрации в поддержку ЛГБТ-марша. Многие получили травмы – в том числе химические ожоги, переломы и сотрясение головы. Не менее 5 журналистов госпитализировано в тяжелом состоянии.

Так, Илья Твалиашвили, оператор общественного телеканала GPB, получил химический ожог глаз. Георгий Николишвили, фотокорреспондент агентства Interpressnews – сотрясение мозга; его дважды ударили по голове, пока он фотографировал происходящее. Ущерб был нанесен и журналистскому оборудованию: нападавшие выхватывали и разбивали камеры, микрофоны, телефоны.

Многие журналисты подчеркнули бездействие со стороны полиции. Корреспондент TV Pirveli Георгий Майсурадзе рассказал о том, что полиция просто наблюдала за тем, как избивают оператора их съемочной команды, Левана Брегвадзе.

«Жестокие нападения на журналистов являются серьезной угрозой для свободы прессы в Грузии», – заявила Жанна Кавелье, руководитель отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. – «Произошедшее стало примером беспрецедентного проявления насилия. Журналисты должны иметь возможность свободно освещать любую демонстрацию, а полиция должна защищать их.

Мы обеспокоены столь опасным прецедентом и бездействием властей и напоминаем о международных обязательствах правительства Грузии. Мы призываем привлечь к ответственности всех, кто проявил насилие по отношению к сотрудникам СМИ в ходе демонстраций».

6 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказался касательно произошедшего и назвал насилие в отношении журналистов «категорически неприемлемым». На данный момент арестовано 7 человек.