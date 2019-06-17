При Совете по правам человека появился мониторинговый центр защиты прав журналистов и свободы слова

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека запускает проект Мониторинговый центр «Защита прессы».

Координировать работу центра будет издатель газеты «Московский комсомолец в Астрахани» Александр Алымов:

Региональные СМИ, как я уже не раз писал, чаще всего оказываются в ситуациях, когда их права нарушены. Но именно региональные издания находятся ближе всех к проблемам людей. И развитие и поддержка данного гражданского института позволяет выстроить мост между общественностью и властью.

По словам руководителя новой структуры, в ближайшее время начнется работа по созданию групп, к которым могут присоединяться журналисты со всей страны и сообщать о возникающих у них проблемах. После изучения ситуации центром «Защита прессы», они будут направляться в комиссию СПЧ.

Иллюстрация: shuttertock.com