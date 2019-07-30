Прием работ на конкурс «СМИротворец» стартует 1 августа

Прием работ на ХI всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартует 1 августа.

СРОКИ

Оргкомитет принимает работы, которые были опубликованы с 1 августа 2018 по 1 августа 2019 года. Завершение приема публикаций разнится в зависимости от федерального округа: в Дальневосточном и Приволжском он закончится 10 сентября, Южном — 25 сентября, Северо-Кавказском, Северо-Западном, Уральском, Центральном и Сибирском — 1 октября.

Номинации

Представители СМИ могут подавать работы на шесть номинаций: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки». Конкурс проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических). Учреждена специальная номинация «Поколение мультимедиа» для студентов профильных факультетов вузов.

Организаторы

Всероссийский конкурс «СМИротворец» проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Источник и фото: Национальный акцент