Прием заявок на «Золотой фонд прессы-2020» продлен до 11 ноября

Приглашаем принять участие во Всероссийском проекте «Золотой фонд прессы-2020» на соискание Знака отличия. Прием заявок продлен до 11 ноября.

Проект включает в себя:

• экспертизу качества контента;

• экспертизу дизайна;

• экспертизу сайта издания;

• участие в ежегодном международном Деловом форуме СМИ.

Цель проекта: повышение качества российских изданий и содействие в применении передовых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ.

Заявки на участие в проекте принимаются по адресу: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, 16, Медиагруппа «Журналист» с пометкой «Золотой фонд прессы».

Стоимость участия — 19 200 руб.

Организаторы: дирекция «Золотого фонда прессы», редакция журнала «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Подробности: zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru