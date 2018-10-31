Патриарх: священники-блогеры не должны заниматься лингвистической клоунадой

Миссионерский успех священников, ведущих блоги, не может определяться тем, насколько близок язык их проповеди к языку молодежи, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Рост количества молодых людей с атеистическими убеждениями — это в последнюю очередь вопрос языка. Вы можете обращаться к ним на любом языке, но если вы будете говорить им то, что идет вразрез с голосом их плоти, с их пониманием того, какой должна быть жизнь, то никаким языком вы их не убедите.

Он добавил:

Можно убедить не языком, не фразами, не стилем, а мыслями — если человек перед вами мыслящий. А если человек живет по закону животного мира, его ни один язык не привлечет.

Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что и в глазах мыслящих молодых людей, живущих при этом в лингвистической парадигме современного молодежного жаргона, попытки священника-блогера говорить «на их языке» будут выглядеть заигрыванием:

Вот почему, когда священники желают понравиться молодежи и начинают просто употреблять молодежный сленг, говорить так, как молодые люди разговаривают друг с другом на дискотеке, то эти фразы не цепляют человека — это пустота, это медь звенящая и кимвал бряцающий, это — лингвистическая клоунада

По его мнению, наибольшую убедительность словам священнослужителя придает глубина содержания, основывающаяся на лично пережитом духовном опыте:

Каждый священник должен говорить на том языке, который для него является естественным. Сильная мысль, яркое сравнение, отсылка к опыту переживания присутствия Бога в своей жизни, подлинность, честность и искренность — это зацепит вне зависимости от того, в полной мере человек говорит на современном языке, или не в полной.

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