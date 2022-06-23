Приглашаем на вебинар «Медиаэтическая медиация: первый шаг в практику медийного саморегулирования»

Редакция журнала «Журналист» и Общественная коллегия по жалобам на прессу приглашают принять участие в тематическом вебинаре «МЕДИАЭТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРАКТИКУ МЕДИЙНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ».

Вебинар (ориентировочно трехчасовой по продолжительности) пройдет в формате ZOOM-конференции в четверг, 30 июня 2022 г, начало в 15.00 мск.

Ведущий: Юрий Казаков, сопредседатель общественной Коллегии по жалобам на прессу. В вебинаре также примут участие Виктор Монахов, заместитель председателя Палаты медиа аудитории Коллегии (медиа юрист), и Ольга Кравцова, заместитель председателя Палаты медиасообщества (психолог).

Основные темы вебинара:

• продвижение в сфере медийного саморегулирования, которое определено термином «Медиаэтическая медиация» («МЭМ»);

• знакомство с обращениями в Коллегию, по которым предпочтителен поиск разрешения информационного спора способом «МЭМ», а не созывом заседаний и выработкой конкретных, пусть и сильных, добротных решений Коллегии;

• обращение на ряд наиболее важных особенностей формата «МЭМ», прописанных в Регламенте Медиаэтической медиации;

• обсуждение вопроса о том, из кого именно и каким образом можно было бы сформировать корпус практикующих медиаэтических медиаторов;

• поиск вместе с участниками вебинара альтернативных решений по спорам, уже разрешенным Коллегией «открытым» способом.

Вебинар поможет всем нам точнее понять возможности медийного саморегулирования как одной из основ поддержания качества журналистики в не самое благоприятное для такой журналистики время.

Регламент Медиаэтической медиации — здесь: https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/6268-reglament-mediaeticheskoj-mediatsii

Просьба ответить на тематическую анкету, размещенную на сайте журнала по адресу: https://forms.gle/fz4v2XeA7E4UvbdB7

Ваши ответы помогут точнее выстроить как встречу 30.06., так и последующую работу на направлении «МЭМ».

Справка:

«МЭМ» — это новый, поисковый, предлагаемый пока только к испытанию формат медийного саморегулирования, призванный в обычном для Коллегии внесудебном порядке разрешать информационные споры определенных категорий в достаточно неожиданном для медийного саморегулировния «закрытом» порядке.

«МЭМ» — это наименее травматичный для обеих сторон и при этом наиболее результативный, исчерпывающий способ разрешения информационного спора.

«МЭМ» — это еще и формат, наиболее полно и точно проявляющий социальную ответственность СМИ и журналиста в случаях и ситуациях, когда речь идет о возможной ошибке, совершенной (или способной быть совершенной) по отношению к конкретному человеку, прежде всего. К тому, кто далеко не всегда обладает даже и минимальным уровнем защиты и самозащиты в конкретных, заведомо непростых для него, жизненных ситуациях.

Участие в вебинаре бесплатное.

Адрес для участия в вебинаре в Zoom:

Идентификатор конференции: 649 259 6359

Пароль: 2020

Прямая ссылка:

https://zoom.us/j/6492596359?pwd=Qk4wRzU3NStmOHI5S0k3MXdsOWRkZz09