Приглашаем на вебинар «10 принципов системы мотивации для отдела продаж»

Спикер:

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиа-менеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучения команды продавцов, тренингов по продажам и коммуникациям

Для кого:

директор, главный редактор, руководитель команды продаж в региональных редакциях

Когда:

07 июля в 11.00 (мск)

Формат: онлайн-вебинар

О вебинаре:

В кругах медиа-менеджеров ходит такая шутка, когда на вопрос «Какая же система мотивации в службе продаж самая лучшая?» неизменно отвечают «Новая!».

Как мы понимаем, в каждой шутке есть доля шутки, особенно сейчас, когда рекламные рынки сильно «штормит», наработанные каналы продаж и социальные сети оказываются под запретом, а сами клиенты все чаще задумываются над оптимизацией рекламных бюджетов.

Как удержать лучших продавцов и вдохновлять команду менеджеров на новые победы? На чем сейчас важно сделать акценты в системе мотивации? Какие уроки с точки зрения мотивации нам стоит извлечь из ковидного и пост-ковидного периода?

И, хотя нет универсального рецепта для всех, но есть базовые принципы и общие подходы, которые помогают каждой редакции еще раз посмотреть на свою систему мотивации и актуализировать ее, исходя из требований времени и ситуации на рекламном рынке региона.

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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