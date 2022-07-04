Мероприятия

Приглашаем на вебинар «10 принципов системы мотивации для отдела продаж»

Теги: 
вебинар

07 июля в 11.00 (мск)

Спикер: 

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиа-менеджмента, разработки антикризисных стратегий, постановки системы продаж, обучения команды продавцов, тренингов по продажам и коммуникациям

 

Для кого:

директор, главный редактор, руководитель команды продаж в региональных редакциях 

 

Когда: 

07 июля в 11.00 (мск)

 

Формат: онлайн-вебинар

 

О вебинаре: 

В кругах медиа-менеджеров ходит такая шутка, когда на вопрос «Какая же система мотивации в службе продаж самая лучшая?» неизменно отвечают «Новая!».

Как мы понимаем, в каждой шутке есть доля шутки, особенно сейчас, когда рекламные рынки сильно «штормит», наработанные каналы продаж и социальные сети оказываются под запретом, а сами клиенты все чаще задумываются над оптимизацией рекламных бюджетов. 

Как удержать лучших продавцов и вдохновлять команду менеджеров на новые победы? На чем сейчас важно сделать акценты в системе мотивации? Какие уроки с точки зрения мотивации нам  стоит извлечь из ковидного и пост-ковидного периода? 

И, хотя нет универсального рецепта для всех, но есть базовые принципы и общие подходы, которые помогают каждой редакции еще раз посмотреть на свою систему мотивации и актуализировать ее, исходя из требований времени и ситуации на рекламном рынке региона.

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

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04 июля 2022

Июл 4, 2022

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