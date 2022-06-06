Приглашаем на вебинар «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса»

Мероприятие пройдет 9 июня в 11:00 на платформе Zoom
СПИКЕР:
Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт Юг», главный редактор журнала «Эксперт Юг», доктор филол. наук
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Почему трансформация классических СМИ неизбежна? Какой может быть модель устойчивого развития в период бесконечно идущей трансформации?
• Как вовлечь коллектив в процессы трансформации бизнеса?
• Как научиться не только проводить, но и продавать мероприятия?
• Как определить свои целевые аудитории? Как работа с ЦА влияет на бизнес медиакомпании?
• Как научиться продавать не рекламу, а проекты? Что такое проект?
• Что такое развитие СМИ в парадигме некоммерческого сектора? Какой инструментарий НКО подходит для СМИ?
• Нужно ли СМИ комьюнити? Какую функцию играет сообщество в бизнесе «Эксперт Юг»?
КОГДА:
9 июня в 11:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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