Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре «Как брать интервью в экстремальной ситуации»

14 марта в 11:00 (мск)
СПИКЕР:
Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник
Ева Меркачева — обладатель самых престижных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России», премии правительства РФ в области СМИ. Член Общественного совета ФСИН России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Автор книги «Преступления и тайны современной России». Журналистская деятельность. Окончила журфак МГУ им. Ломоносова с красным дипломом. С 2003 года до настоящего времени — журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец». Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.
ДЛЯ КОГО:
главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
14 марта 2023 года, начало в 11.00 (мск)
ФОРМАТ: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
На вебинаре Ева Меркачева поделится своим опытом:
• Как брать интервью у людей, которые находятся в местах лишения свободы
• Как разговаривать с родственниками пострадавших
• Как этично задавать вопросы жертвам трагедий
СТОИМОСТЬ:
Бесплатно
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• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
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С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.