Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре «Как брать интервью в экстремальной ситуации»

СПИКЕР:

Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник

Ева Меркачева — обладатель самых престижных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России», премии правительства РФ в области СМИ. Член Общественного совета ФСИН России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Автор книги «Преступления и тайны современной России». Журналистская деятельность. Окончила журфак МГУ им. Ломоносова с красным дипломом. С 2003 года до настоящего времени — журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец». Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

14 марта 2023 года, начало в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

На вебинаре Ева Меркачева поделится своим опытом:

• Как брать интервью у людей, которые находятся в местах лишения свободы

• Как разговаривать с родственниками пострадавших

• Как этично задавать вопросы жертвам трагедий

СТОИМОСТЬ:

Бесплатно

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С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.