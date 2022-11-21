Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

ВЕДУЩИЙ:

Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

24 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

Современная журналистика переживает затяжной кризис. Его приметы заметны во всем мире. Цифровая революция, в которой многие видели залог преодоления существующих в индустрии и профессии разрывов, принесла вместе с очевидными преимуществами новые разрывы и проблемы.

Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019, расскажет:

• Как сохранить профессиональную этику журналисту;

• Как построить доверительный диалог с аудиторией;

• Как преодолеть кризисы и продолжить делать свою работу.

СТОИМОСТЬ:

Бесплатно

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• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

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Важно! В премиальном годовом пакете с нового года доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.