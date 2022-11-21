Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября в 11:00 (мск)
ВЕДУЩИЙ:
Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019
ДЛЯ КОГО:
главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
24 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)
ФОРМАТ: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
Современная журналистика переживает затяжной кризис. Его приметы заметны во всем мире. Цифровая революция, в которой многие видели залог преодоления существующих в индустрии и профессии разрывов, принесла вместе с очевидными преимуществами новые разрывы и проблемы.
Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019, расскажет:
• Как сохранить профессиональную этику журналисту;
• Как построить доверительный диалог с аудиторией;
• Как преодолеть кризисы и продолжить делать свою работу.
СТОИМОСТЬ:
Бесплатно
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Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);
• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;
• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);
• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;
• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;
• юридические консультации;
Важно! В премиальном годовом пакете с нового года доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.
С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.