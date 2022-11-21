Мероприятия

Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября в 11:00 (мск)

ВЕДУЩИЙ:

Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019

 

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

24 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)

 

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

 

О ВЕБИНАРЕ:

Современная журналистика переживает затяжной кризис. Его приметы заметны во всем мире. Цифровая революция, в которой многие видели залог преодоления существующих в индустрии и профессии разрывов, принесла вместе с очевидными преимуществами новые разрывы и проблемы.

Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019, расскажет:

   Как сохранить профессиональную этику журналисту;

•   Как построить доверительный диалог с аудиторией;

•   Как преодолеть кризисы и продолжить делать свою работу.

 

СТОИМОСТЬ:

Бесплатно

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

 

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

   печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

   доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

   доступ к архиву журнала «Журналист»;

   участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

   доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

   участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

   участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

   юридические консультации;

Важно! В премиальном годовом пакете с нового года доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

 

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.

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21 ноября 2022

Ноя 21, 2022

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