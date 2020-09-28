19 октября состоится открытая дискуссия «Молодежь, сообщество, платный контент — что именно обеспечит светлое будущее журналистики?»

Приглашаем представителей СМИ принять участие в открытой дискуссии «Молодежь, сообщество, платный контент — что именно обеспечит светлое будущее журналистики?», которая пройдет 19 октября в Москве в рамках Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Темы

Мы будем говорить о том,

• как работать с молодежной аудиторией;

• как перейти от «трансляции» контента в массы к созданию саморегулируемого «сообщества»;

• что такое пейволл? Начинать ли готовиться к платному доступу сейчас или подождать, пока аудитория будет готова платить за медийный контент?

Модератор: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

Участники

В дискуссии примут участие:

• Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

• Елена Ломакина, главный редактор газеты «Борьба» (Волгоградская область, г. Калач-на-Дону)

• Чингис Дагаев, директор Медиагруппы «Информ Полис» (г. Улан-Удэ)

• Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0»

• Никита Могутин, сооснователь новостного издания Baza

• Федор Скуратов, основатель сервиса аналитики для Telegram-сообществ Combot

• Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)

• Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

Дискуссия состоится в рамках Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (Конгресс-Центр Отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д).

Подробности

Подробная программа Форума и заявка на участие — на сайте.

ВНИМАНИЕ! Если вам нужно официальное приглашение, мы вышлем на ваш адрес или адрес администрации/учредителей.

Обращаем ваше внимание: что, прислав заявку на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021», вы можете бесплатно принять участие не только в работе форума 19 октября, но и в воркшоп-практиках 20 и 21 октября.

Организаторами предусмотрена рассадка участников с учетом социальной дистанции, предоставление одноразовых масок и профилактическая обработка рук.

Дополнительная информация по e-mail: zolfondpress@mail.ru, тел 8 (499) 152 34 73, (910) 474 10 04.

Иллюстрация: shutterstock.com