Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

Теги: 
вебинар

28 февраля в 11:00 (мск)

СПИКЕР:

Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка»

 

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

28 февраля 2023 года, начало в 11.00 (мск)

 

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

 

О ВЕБИНАРЕ:

На вебинаре Александр Литвинов разберет:

   Бесплатные и платные способы продвижения

•   Создание контента: тренды 2023 года

•   Основные ошибки при продвижении канала

 

СТОИМОСТЬ:

1400 рублей.

Для членов Клуба «Журналиста» — бесплатно.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

 

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

 

ВНИМАНИЕ! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

   печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

   доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

   доступ к архиву журнала «Журналист»;

   участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

   доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

   участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

   участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

   юридические консультации;

ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

 

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.

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17 февраля 2023

Фев 17, 2023

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