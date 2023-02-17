Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

СПИКЕР:

Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка»

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

28 февраля 2023 года, начало в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

На вебинаре Александр Литвинов разберет:

• Бесплатные и платные способы продвижения

• Создание контента: тренды 2023 года

• Основные ошибки при продвижении канала

СТОИМОСТЬ:

1400 рублей.

Для членов Клуба «Журналиста» — бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

ВНИМАНИЕ! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

• юридические консультации;

ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.