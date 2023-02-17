Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

28 февраля в 11:00 (мск)
СПИКЕР:
Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка»
ДЛЯ КОГО:
главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
28 февраля 2023 года, начало в 11.00 (мск)
ФОРМАТ: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
На вебинаре Александр Литвинов разберет:
• Бесплатные и платные способы продвижения
• Создание контента: тренды 2023 года
• Основные ошибки при продвижении канала
СТОИМОСТЬ:
1400 рублей.
Для членов Клуба «Журналиста» — бесплатно.
РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru
Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru
ВНИМАНИЕ! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);
• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;
• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);
• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;
• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;
• юридические консультации;
ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.
С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.