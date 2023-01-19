Приглашаем принять участие в вебинаре «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

ВЕДУЩИЙ:

Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

24 января 2022 года, начало в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

Холдинг «ЕвроМедиа» включает в себя издательский дом, digital-агентство, аналитический центр, департамент конгрессных мероприятий, подкаст-студию и видеопродакшен. За 20 лет команда холдинга создала и вывела на рынок СМИ 10 журналов совокупным тиражом более 100 тыс. экземпляров, ориентированных на аудиторию численностью свыше 180 млн человек.

Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», разберет следующие темы:

• Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.

• Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.

• Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

• Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.

• Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.

СТОИМОСТЬ:

1300 рублей — для всех

Для членов Клуба Журналиста — бесплатно

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

• юридические консультации;

ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.