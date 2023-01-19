Приглашаем принять участие в вебинаре «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января в 11:00 (мск)
ВЕДУЩИЙ:
Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.
ДЛЯ КОГО:
главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
24 января 2022 года, начало в 11.00 (мск)
ФОРМАТ: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
Холдинг «ЕвроМедиа» включает в себя издательский дом, digital-агентство, аналитический центр, департамент конгрессных мероприятий, подкаст-студию и видеопродакшен. За 20 лет команда холдинга создала и вывела на рынок СМИ 10 журналов совокупным тиражом более 100 тыс. экземпляров, ориентированных на аудиторию численностью свыше 180 млн человек.
Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», разберет следующие темы:
• Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.
• Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.
• Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
• Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.
• Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.
СТОИМОСТЬ:
1300 рублей — для всех
Для членов Клуба Журналиста — бесплатно
РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru
Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru
Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);
• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;
• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);
• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;
• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;
• юридические консультации;
ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.
С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.