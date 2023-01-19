Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

Теги: 
вебинар

24 января в 11:00 (мск)

ВЕДУЩИЙ:

Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.

 

ДЛЯ КОГО:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

24 января 2022 года, начало в 11.00 (мск)

 

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

 

О ВЕБИНАРЕ:

Холдинг «ЕвроМедиа» включает в себя издательский дом, digital-агентство, аналитический центр, департамент конгрессных мероприятий, подкаст-студию и видеопродакшен. За 20 лет команда холдинга создала и вывела на рынок СМИ 10 журналов совокупным тиражом более 100 тыс. экземпляров, ориентированных на аудиторию численностью свыше 180 млн человек.

Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», разберет следующие темы:

   Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.

   Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.

   Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

   Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.

   Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.

 

СТОИМОСТЬ:

1300 рублей — для всех

Для членов Клуба Журналиста — бесплатно

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните ФОРМУ или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

 

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

 

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

   печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

   доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

   доступ к архиву журнала «Журналист»;

   участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

   доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

   участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

   участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

   юридические консультации;

ВАЖНО! В премиальном годовом пакете теперь доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты ЖУРНАЛИСТА проведут аудит ваших digital-ресурсов и дадут персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

 

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.

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