Приглашаем принять участие в вебинаре «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября в 11:00 (мск)
Ведущий:
Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области
Для кого:
главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы
Дата проведения:
11 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)
Формат: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
Главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области расскажет, как независимое коммерческое издание перешло от печатной версии к работе в онлайне и соцсетях. Охват аудитории и доход издания увеличились, а штат журналистов сохранился. На вебинаре ЖУРНАЛИСТА Екатерина Назаренко ответит на вопросы:
• Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии?
• Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты?
• Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео?
Стоимость:
Бесплатно — для членов Клуба Журналиста
1100 рублей — для всех
РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru
Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru
Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);
• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;
• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);
• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;
• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;
• юридические консультации.
С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.