Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября в 11:00 (мск)

 

Ведущий:

Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области

 

Для кого:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

 

Дата проведения:

11 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)

 

Формат: онлайн-вебинар

 

О ВЕБИНАРЕ:

Главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области расскажет, как независимое коммерческое издание перешло от печатной версии к работе в онлайне и соцсетях. Охват аудитории и доход издания увеличились, а штат журналистов сохранился. На вебинаре ЖУРНАЛИСТА Екатерина Назаренко ответит на вопросы:

•   Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии?

•   Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты?

•   Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео?

 

Стоимость:

Бесплатно — для членов Клуба Журналиста

1100 рублей — для всех

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

 

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

•   печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

•   доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

   доступ к архиву журнала «Журналист»;

   участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

   доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

   участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

   участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

•   юридические консультации.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.

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08 ноября 2022

Ноя 8, 2022

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