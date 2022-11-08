Приглашаем принять участие в вебинаре «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

Ведущий:

Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области

Для кого:

главные редакторы, редакционная команда, digital-редакторы

Дата проведения:

11 ноября 2022 года, начало в 11.00 (мск)

Формат: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

Главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области расскажет, как независимое коммерческое издание перешло от печатной версии к работе в онлайне и соцсетях. Охват аудитории и доход издания увеличились, а штат журналистов сохранился. На вебинаре ЖУРНАЛИСТА Екатерина Назаренко ответит на вопросы:

• Как перестроить редакцию под новый формат и мотивировать сотрудников создавать материалы не только для газеты, но и для онлайн-версии?

• Как научить журналистов по-новому писать заголовки и оформлять тексты?

• Как проводить трансляции с мероприятий и снимать видео?

Стоимость:

Бесплатно — для членов Клуба Журналиста

1100 рублей — для всех

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб. (полгода), 14 400 руб. (год) включает:

• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

• юридические консультации.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке.