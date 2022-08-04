Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»

СПИКЕР:

Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»

ДЛЯ КОГО:

редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения

КОГДА:

16 августа в 11.00 (мск)

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

О ВЕБИНАРЕ:

Расскажем, разберем на примерах и выявим тенденции:

• как продавать подписку без Почты

• «есть ли жизнь» без киосков прессы

Проанализируем опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):

• альтернативная подписка и свои курьеры

• какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)

• в чем «плюсы» и «минусы» своей службы доставки

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста

• 1900 рублей — для всех

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб., включает:

• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально — сентябрь и декабрь);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста» — ежегодный деловой форум, всероссийская конференция;

• участие в мероприятиях партнеров (АНРИ-МЕДИА, Имидж-Пресс) со скидкой до 15%;

• юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ со скидкой до 50%.

Стоимость подписки на журнал «Журналист» (печатная версия с доставкой) — 3 600 руб.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке