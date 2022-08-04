Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»

Теги: 
вебинар

16 августа в 11:00 (мск)

СПИКЕР: 

Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»

 

ДЛЯ КОГО:

редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения

 

КОГДА: 

16 августа в 11.00 (мск)

 

ФОРМАТ: онлайн-вебинар

 

О ВЕБИНАРЕ: 

Расскажем, разберем на примерах и выявим тенденции:

   как продавать подписку без Почты

   «есть ли жизнь» без киосков прессы

Проанализируем опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):

   альтернативная подписка и свои курьеры

   какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)

   в чем «плюсы» и «минусы» своей службы доставки

 

СТОИМОСТЬ:

   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста

   1900 рублей — для всех

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru

 

Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб., включает:

•   печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально — сентябрь и декабрь);

•   доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

•   доступ к архиву журнала «Журналист»;

•   участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

•   доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

•   участие в мероприятиях «Журналиста» — ежегодный деловой форум, всероссийская конференция;

•   участие в мероприятиях партнеров (АНРИ-МЕДИА, Имидж-Пресс) со скидкой до 15%;

•   юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ со скидкой до 50%.

 Стоимость подписки на журнал «Журналист» (печатная версия с доставкой) — 3 600 руб.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке

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от
04 августа 2022

Авг 4, 2022

Мероприятия

Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»
16 августа в 11:00 (мск)

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