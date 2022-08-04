Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»

16 августа в 11:00 (мск)
СПИКЕР:
Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»
ДЛЯ КОГО:
редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения
КОГДА:
16 августа в 11.00 (мск)
ФОРМАТ: онлайн-вебинар
О ВЕБИНАРЕ:
Расскажем, разберем на примерах и выявим тенденции:
• как продавать подписку без Почты
• «есть ли жизнь» без киосков прессы
Проанализируем опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):
• альтернативная подписка и свои курьеры
• какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)
• в чем «плюсы» и «минусы» своей службы доставки
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста
• 1900 рублей — для всех
РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru
Если у вас возникли вопросы по регистрации, напишите нам на почту info@jrnlst.ru
Внимание! Стоимость членства/подписки в Клубе Журналиста — 8 400 руб., включает:
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально — сентябрь и декабрь);
• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;
• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);
• участие в мероприятиях «Журналиста» — ежегодный деловой форум, всероссийская конференция;
• участие в мероприятиях партнеров (АНРИ-МЕДИА, Имидж-Пресс) со скидкой до 15%;
• юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ со скидкой до 50%.
Стоимость подписки на журнал «Журналист» (печатная версия с доставкой) — 3 600 руб.
С расписанием вебинаров можно ознакомиться по ссылке