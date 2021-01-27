Приговор журналиста Александра Пичугина оставили без изменений

26 января Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию журналиста Александра Пичугина на решение Богородского суда по его делу о «корона-фейке» и оставил приговор без изменений: журналист обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» .

Ранее журналист в Telegram-канале «Сорокин хвост» написал пост, в котором говорил о некой «спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью». Далее автор добавил, что «имена-пароли-явки есть у представителей правоохранительных органов и ФСБ», а распространителями заразы выступили «адепты-смертники». Так Пичугин выразил свое возмущение тем, что в разгар пандемии, в Нижнем Новгороде в Вербное воскресенье люди посещали храпы, прикладывались к иконам, несмотря на эпидемиологические ограничения.

«Приговор Богородского городского суда Нижегородской области от 11 ноября 2020 года в отношении Пичугина Александра Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника осужденного оставить без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Адвокат Александра Пичугина — представитель «Центра защиты прав СМИ» (признанного иноагентом в России) Тумас Мисакян планирует обжаловать сегодняшнее решение суда: «К сожалению, такое решение суда апелляционной инстанции было ожидаемым. Мы будем обжаловать его в кассационной инстанции, а также в ЕСПЧ».

Александр объявил сбор средств, чтобы он смог выплатить штраф. Если вы хотите помочь, переходите по ссылке.